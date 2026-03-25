नोटों का पहाड़ और सिक्कों की बारिश! पलानी मंदिर के खजाने में बरसे करोड़ों, गिनने में मशीनों के भी छूटे पसीने

3.53 Crore Donation Tamil Nadu: सोचिए, अगर आपको नोटों के ढेर पर बैठना पड़े तो कैसा लगेगा? तमिलनाडु के प्रसिद्ध पलानी मंदिर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यहां इतना दान आया है कि इंसानों के साथ-साथ मशीनों के भी पसीने छूट गए. क्या आपने कभी एक साथ 3 करोड़ से ज्यादा की नकदी और किलो के भाव में सोना-चांदी देखा है? चलिए, आपको ले चलते हैं आस्था के उस गलियारे में जहां सिर्फ 'लक्ष्मी' की गूंज है.
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तमिलनाडु का Arulmigu Dhandayuthapani Swamy Temple (पलानी मंदिर) इन दिनों अपनी बेहिसाब कमाई को लेकर चर्चा में है. मंदिर प्रशासन ने जब दानपात्र (Hundi) खोला, तो वहां नोटों और सिक्कों का सैलाब उमड़ पड़ा. आलम यह था कि मंदिर के बड़े हॉल में नोटों की गड्डियां बिछानी पड़ीं और सैकड़ों कर्मचारी दिन-रात गिनती में जुट गए.
VIDEO | Tamil Nadu: Arulmigu Dhandayudhapani Swamy Temple receives Rs 3.53 crore in donations.— Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/InVDcWGMsR
मशीनें भी पड़ गईं कम, छात्रों ने बढ़ाया हाथ (Murugan Temple Hundi Collection)
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, नोटों और सिक्कों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मंदिर प्रशासन को बैंक अधिकारियों के साथ-साथ Palani Temple School and College के छात्रों और वालंटियर्स की मदद लेनी पड़ी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सिक्कों को छांटने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और दर्जनों लोग जमीन पर बैठकर नोटों की गड्डियां बना रहे हैं. यह 'मनी हीस्ट' फिल्म के सीन जैसा लग रहा है, लेकिन यहां मंजर पूरी तरह आध्यात्मिक और भक्ति से सराबोर है.
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आस्था का बड़ा केंद्र है पलानी मंदिर (Palani Temple: A Major Center of Faith)
यह मंदिर भगवान मुरुगन के छह निवास स्थानों (Arupadaiveedu) में से एक है. यहां हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं. लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने के गहने, चांदी के सामान और भारी नकदी दान करते हैं. पलानी मंदिर का यह खजाना लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है. करोड़ों की यह रकम अब मंदिर के विकास और जनकल्याण के कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी. श्रद्धा और संपत्ति का यह संगम वाकई हैरान कर देने वाला है.
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
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