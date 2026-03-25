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नदी से निकाह और फिर आलीशान एनिवर्सरी! इस 'हसीना की 'वॉटर लव स्टोरी' के पीछे का राज जानते हैं आप?

लहरों से इश्क और कुदरत से निकाह की यह दास्तान किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है, जहां एक हसीना ने इंसान को छोड़ बहती नदी को अपना हमसफर बना लिया. इंग्लैंड की गलियों में चर्चा है उस अनोखी सालगिरह की, जिसने सात समंदर पार तक जल प्रदूषण के खिलाफ एक 'खामोश बगावत' छेड़ दी है.

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नदी से निकाह और फिर आलीशान एनिवर्सरी! इस 'हसीना की 'वॉटर लव स्टोरी' के पीछे का राज जानते हैं आप?
नदी के प्यार में दीवानी हुई ये महिला, कौन है मेग एवन? जिसने इंसान को छोड़ 'बहते पानी' से कर ली शादी, इंटरनेट पर मचा बवाल

Unusual marriage river love story: क्या आपने कभी सुना है कि कोई बहते पानी की लहरों का हमसफर बन जाए? इंग्लैंड की एक महिला ने न सिर्फ एक नदी से शादी रचाई, बल्कि अब अपनी शादी की तीसरी सालगिरह भी धूमधाम से मनाई है. आखिर इस अनोखे इश्क के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ एक सनक है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज?

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दुनिया में मोहब्बत के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इंग्लैंड की मेग एवन की दास्तान सबसे जुदा और थोड़ी रहस्यमयी है. ब्रिस्टल में रहने वाली 29 साल की मेग ने किसी इंसान से नहीं, बल्कि कल-कल बहती 'एवन नदी' (River Avon) को अपना जीवनसाथी चुना है. ताज्जुब की बात यह है कि इस रिश्ते को तीन साल बीत चुके हैं और मेग का दावा है कि, उनका प्यार वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा है.

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सर्दी की ठिठुरन और नदी का आगोश (Woman marries river England)

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक,  मेग (जो पेशे से एक रिसर्चर और लेखिका हैं) ने जून 2023 में एक बड़े जलसे के बीच इस नदी के साथ फेरे लिए थे. उनका कहना है कि वे हर हफ्ते अपनी इस 'पार्टनर' के साथ वक्त बिताने के लिए पानी में उतरती हैं. चाहे हड्डियों को गला देने वाली सर्दियों की बारिश हो या बर्फीला पानी, मेग का इश्क उन्हें नदी की गहराई तक ले ही जाता है. लोग इसे पागलपन कह रहे हैं, लेकिन मेग के लिए यह कुदरत से जुड़ने का एक रूहानी रास्ता है.

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Photo Credit: social media

प्रदूषण के खिलाफ एक अनोखी जंग (The Secret Mission Behind the Symbolic Marriage)

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस रहस्यमयी शादी का मकसद सिर्फ सुर्खियां बटोरना नहीं है. दरअसल, मेग इस अनोखे रिश्ते के जरिए दुनिया का ध्यान नदी में बढ़ते प्रदूषण और सीवेज संकट की तरफ खींचना चाहती हैं. वे 'कॉनहैम बाथर्स' नाम के ग्रुप के साथ मिलकर नदी को 'इंसानी दर्जा' (Legal Personhood) दिलाने की कोशिश कर रही हैं. उनका मानना है कि जब तक हम प्रकृति को अपना नहीं मानेंगे, तब तक उसकी हिफाजत नहीं करेंगे.

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क्या कानूनी तौर पर मिल पाएगी पहचान? (River Avon symbolic wedding UK)

मेग की यह जद्दोजहद आज के दौर में बहुत अहम है, क्योंकि तकनीक की भीड़ में युवा कुदरत से दूर होते जा रहे हैं. वे चाहती हैं कि जैसे एक पति-पत्नी का कानूनी रिश्ता होता है, वैसे ही नदी को भी अधिकार मिलें. पानी जब साफ होता है, तो मेग को अपनी इस अनोखी शादी का भविष्य और भी सुनहरा नजर आता है. मेग एवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती. यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि मरती हुई नदियों को बचाने की एक पुरजोर आवाज है. अब देखना यह है कि क्या मेग की यह तपस्या रंग लाती है और नदी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिलता है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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