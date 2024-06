दो IITians की Sucess Story वायरल, एक बना IPS, दूसरा परीक्षा में हुआ फेल, लेकिन आज है 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिक

भारतीय वन सेवा के अधिकारी हिमांशु त्यागी (Indian Forest Service officer Himanshu Tyagi) ने आईआईटी-दिल्ली (IIT-Delhi) के दो बैचमेट की कहानी साझा करके सोशल मीडिया पर एक प्रेरित करने वाला किस्सा बताया है. त्यागी के अनुसार, दोनों आईआईटीयन ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC civil services examination) की तैयारी एक साथ की थी. एक सफल हुआ और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गया, जबकि दूसरा असफल रहा और उसने अपनी कोचिंग शुरू कर दी. रिटायर होकर आईपीएस अधिकारी अब पेंशन पर जी रहे हैं. इस बीच, उनके बैचमेट की आज 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसका श्रेय उनके कोचिंग बिजनेस को जाता है.

आईएफएस हिमांशु त्यागी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "वे दोनों आईआईटी दिल्ली में बैचमेट थे. दोनों ने एक साथ सिविल सेवा की तैयारी की. एक दोस्त ने वन सेवा में सफलता प्राप्त की और जॉइन कर लिया. कुछ वर्षों के बाद, उसने फिर से परीक्षा देकर आईपीएस जॉइन कर लिया. एक और दोस्त CSE और फ़ॉरेस्ट दोनों परीक्षाओं में फेल हो गया. इसलिए, उसने IITJEE के लिए कोचिंग शुरू कर दी.”

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, ‘आज, IPS दोस्त रिटायर हो चुका है और पेंशन पर जी रहा है. IITJEE-दोस्त की नेटवर्थ आज कम से कम 2000 करोड़ रुपये है. उनकी कोचिंग भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक है और इसका विस्तार हो रहा है.' उन्होंने ये कहते हुए निष्कर्ष लिखा कि बताइए “कौन फेल होता है और कौन सफल? केवल समय ही तय करता है.”

