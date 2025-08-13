लुक से जज मत करना...पुष्कर के 'लाला' ने विदेशी टूरिस्ट को बहुभाषी टैलेंट से किया हैरान

Pushkar boy speaks english spanish french: अक्सर हम किसी को उसके लुक्स देखकर जज कर लेते हैं, लेकिन पुष्कर (राजस्थान) का एक लड़का साबित करता है कि असली पहचान इंसान के ज्ञान से होती है, न कि उसकी शक्ल-सूरत से. हाल ही में इंटरनेट पर एक विदेशी व्लॉगर और इस भारतीय लड़के का वीडियो धूम मचा रहा है.

स्कूल नहीं गया, लेकिन दुनिया की भाषाओं में माहिर (viral indian street talent)

वीडियो में जैसे ही व्लॉगर 'नमस्ते' कहता है, लड़का न सिर्फ अंग्रेजी में, बल्कि स्पैनिश और फ्रेंच में भी धाराप्रवाह बातचीत शुरू कर देता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह लड़का कभी स्कूल तक नहीं गया. अपनी मेहनत और अनुभव से उसने ये भाषाएं सीख लीं.

'लाला' और व्लॉगर की दिलचस्प बातचीत (tourist impressed by indian boy)

बातचीत के दौरान लड़का, जो खुद को 'लाला' बताता है, व्लॉगर से पूछता है, आप ये वीडियो कहां डालोगे? फेसबुक? इंस्टाग्राम? व्लॉगर जवाब देता है, हर जगह...फिर दोनों के बीच दोस्ताना बातें होने लगती हैं. जब व्लॉगर से पूछा जाता है कि उसे पुष्कर कैसा लगा, तो वह कहता है कि यह शहर बहुत अच्छा है.

नेटिज़न्स हुए हैरान (pushkar travel viral story)

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @jaystreazyn से पोस्ट किया गया है. कैप्शन था, Tourist ke liye multilingual thanks India. वीडियो को अब तक 99 लाख से ज्यादा व्यूज, 9.87 लाख से ज्यादा लाइक्स और 8 हजार से ऊपर कमेंट्स मिल चुके हैं. लोग लड़के की नॉलेज और कॉन्फिडेंस पर फिदा हो गए हैं.

सोशल मीडिया पर रिएक्शंस (indian kid viral instagram reel)

एक यूजर ने लिखा, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है. दूसरे ने कहा, भाई की हालत और उनके ज्ञान में जमीन-आसमान का फर्क है. तीसरे ने मजाक में लिखा, भाई ने सारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया. चौथे ने कहा, जिंदगी सबसे बड़ी टीचर होती है.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव...जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा