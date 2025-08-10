Success Story: कम उम्र में चली गई सुनने की शक्ति, केवल 4 महीने की तैयारी में सौम्या ने पास की UPSC परीक्षा

Success Story: दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा की लिस्ट में शामिल यूपीएससी सिविल एग्जाम को पास करने के लिए उम्मीदवार सालों-साल लगा देते हैं, लेकिन उसकी भी गांरटी नहीं होती कि परीक्षा पास होंगे की नहीं, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रतिभा के इतने धनी होते हैं कि सबसे अलग कर जाते हैं और फिर वही दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं. आज चर्चा होगी उस सख्सियत की जिन्होंने ऐसा ही कुछ कमाल किया है, दिल्ली की रहने वाली सौम्या शर्मा ने इस परीक्षा को न सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया, बल्कि टॉप 10 में भी अपनी जगह बनाई. आपको जानकर हैरानी होगी कि सौम्या सुन नहीं सकती हैं.
चार महीने में निकाली यूपीएससी परीक्षा
एचटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौम्या ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से ही की है. लेकिन उनके साथ बुरा तब हुआ जब केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने सुनने की शक्ति खो दी. ऐसे में अगर कोई और होता तो इस मुश्किल घड़ी में खुद को नहीं संभाल पाता. लेकिन सौम्या ने हिम्मत नहीं हारी और अपने हौसले मजबूत बनाया रखा. उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली से कानून की पढ़ाई की और आगे लाइफ में बढ़ने की ठानी. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने की सोची उनके पास सिर्फ चार महीने का वक्त था और वो हर छह घंटे पढ़ाई करती थीं.
पहले अटेंप्ट में पास की परीक्षा
सौम्या ने पहली बार में ही प्रीलिम्स की परीक्षा निकाली ली, 23 साल की सौम्या ने वो कर दिखाया जो अच्छे-अच्छे नहीं कर पाते. उन्होंने पहले ही अटेंप्ट में ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल कर ली. उनकी कहानी से हर कोई प्रेरणा ले रहा है.
वर्तमान में सौम्या महाराष्ट्र कैडर में नागपुर जिला परिषद् में सीईओ हैं. उनकी शादी एक आईपीएस ऑफिसर हुई जो इस वक्त नागपुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हैं. सौम्या की कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने लिए कुछ करना चाहती है.
ये भी पढ़ें-Success Story: प्रेग्नेंसी में की प्री की तैयारी, डिलिवरी के 17 दिन बाद दी UPSC की मेन्स परीक्षा, 45वीं रैंक लाकर बनीं IAS
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं