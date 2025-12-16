होटल में पत्नी को दोस्त के साथ पकड़ा, रोते हुए पति बोला- 15 साल की शादी में मैंने...

Amritsar viral marriage case: पंजाब के अमृतसर से आई यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 15 साल पहले शादी के बंधन में बंधे एक दंपति की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल गई, जब पति ने अपनी पत्नी को एक होटल में दूसरे युवक के साथ पकड़ लिया. यह घटना सिर्फ एक निजी मामला नहीं, बल्कि आज के दौर में रिश्तों में भरोसे की सच्चाई को भी उजागर करती है. अब यह मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है. हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन NDTV इस वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता.

2010 में हुई थी शादी, बच्चों के लिए किया था समझौता (Married Couple Cheating Case)

पीड़ित पति रवि गुलाटी ने बताया कि उसकी शादी 25 अप्रैल 2010 को हिमानी से हुई थी. दोनों के बच्चे भी हैं. रवि का कहना है कि उसने हमेशा यही सोचा कि शादी में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन बच्चों और परिवार के लिए समझौता करना जरूरी होता है. रवि के मुताबिक, साल 2018 में भी उसकी पत्नी को एक बार होटल में किसी अन्य व्यक्ति के साथ पकड़ा गया था. उस समय दोनों परिवारों की मौजूदगी में बातचीत हुई, माफी मांगी गई और रिश्ता बचाने की कोशिश की गई.

GPS ट्रैकर ने खोल दी सच्चाई (Husband catches wife in hotel)

इस बार मामला और ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ. रवि ने बताया कि दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे उसकी पत्नी घर से निकली, लेकिन इसके बाद उसने फोन नहीं उठाया. 15–20 बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. लगातार शक के चलते रवि ने पत्नी की एक्टिवा में GPS ट्रैकर लगवा रखा था. जब लोकेशन चेक की गई, तो वह एक होटल की ओर इशारा कर रही थी. रवि ने अपनी दुकान बंद की और सीधे होटल पहुंच गया.

होटल पहुंचते ही टूट गया भरोसा (Amritsar Hotel Scandal)

होटल पहुंचकर रवि ने अपनी पत्नी को एक अन्य युवक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. यही वह पल था जिसने उसकी 15 साल की शादी पर सवाल खड़े कर दिए. रवि रोते हुए कहता है, 'मैं एक साल से शक में जी रहा था…सोचा था शायद मैं गलत हूं, लेकिन आज सब सामने आ गया.' इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार को अंदर तक हिला दिया.

परिवार का आरोप और पत्नी का फैसला (GPS Tracker Wife)

रवि के पिता परवेज गुलाटी ने बताया कि यह समस्या नई नहीं है. करीब पांच से सात साल पहले भी दोनों परिवारों ने बैठकर मामला सुलझाया था. यहां तक कि एक विधायक के घर पर भी सुलह की बैठक हुई थी. परिवार का आरोप है कि जिस व्यक्ति के साथ महिला को होटल में देखा गया, उसे पहले घर में 'भाई' बताकर मिलवाया गया था. अब पत्नी ने साफ कह दिया है कि वह रवि के साथ नहीं रहना चाहती और अपने मायके जाना चाहती है.

