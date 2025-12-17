इस यूट्यूबर ने लोगों को अपनी शादी का वीडियो दिखाकर छाप लिए लाखों, कमा डाले इतने रुपये, निकल गया शादी का पूरा खर्चा

भारत के सबसे फेमस कंटेंट क्रिएटर्स में से एक सौरव जोशी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. सौरव की हाल ही में शादी हुई थी,जिसके वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार पोस्ट किए. उनके करोड़ों फैंस को पहले उनकी होने वाली वाइफ का चेहरा देखने में दिलचस्पी थी, वहीं अब सौरव कहां घूमने जा रहे हैं और कैसे वो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. सौरव जोशी की कमाई को लेकर अक्सर काफी चर्चा होती है, हर महीने वो यूट्यूब से लाखों रुपये की कमाई करते हैं. इसी बीच अब एक यूट्यूबर ने उन्हें लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि सौरव ने अपनी शादी के वीडियो अपलोड करने के बाद इनसे कितनी कमाई कर डाली.

शादी के वीडियो से निकल गया खर्चा?

यूट्यूबर मनोज ने खुलासा किया कि सौरव जोशी ने शादी के जश्न के लगभग 8 व्लॉग्स अपलोड किए, जिन पर कुल मिलाकर यूट्यूब पर 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आए. इस शादी के कंटेंट से सौरव ने करीब ₹40-₹50 लाख की कमाई की. इसमें दावा किया गया है कि सौरव ने कुछ ही वीडियो की कमाई से अपनी पूरी शादी का खर्च निकाल लिया. हालांकि ये दावा कितना सच है, ये साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि सौरव जोशी ने यूट्यूब के जरिए करोड़ों रुपये कमा लिए हैं.

38 मिलियन सब्सक्राइबर्स

सौरव जोशी के यूट्यूब पर 38 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. डिजिटल क्रिएटर्स की असली ताकत क्या होती है, ये सौरव खुद भी बार-बार बताते आए हैं. पिछले करीब पांच से 6 साल में ही सौरव ने यूट्यूब पर अपनी वो जगह बनाई है, जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है. सौरव जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, उस पर कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आ जाते हैं, वहीं उनके वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं.

कितनी है कमाई?

यूट्यूबर सौरव जोशी ने कभी खुद अपनी कमाई का खुलासा नहीं किया है, लेकिन दूसरे कंटेंट क्रिएटर उनके यूट्यूब व्यूज और बाकी चीजों से इसका हिसाब लगाते रहते हैं. अनुमान के मुताबिक सौरव जोशी की हर महीने की कमाई करीब चार करोड़ से भी ज्यादा है. इसमें उनके लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म व्यूज से होने वाली कमाई, यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू, फैन फंडिंग, ब्रैंड पार्टनरशिप और चैनल मेंबरशिप की कमाई शामिल है.