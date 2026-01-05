विज्ञापन
कैंची और कंघी की जगह...फावड़े और प्रेस से करता है हेयरकट...इंटरनेट पर वीडियो आते ही हुआ वायरल

अगर आप सोचते हैं कि हेयरकट सिर्फ कैंची और ट्रिमर से ही हो सकता है, तो ये खबर आपकी सोच बदल देगी. केन्या का एक बार्बर फावड़े और लोहे के प्रेस से बाल काटता है और उसका हुनर सोशल मीडिया पर तूफान बन चुका है.

फावड़े और प्रेस से हेयरकट....एक कट के लिए इतना पैसा लेता है ये बार्बर

Press Haircut Barber: बार्बर शॉप में आमतौर पर उस्तरा, कंघी और ट्रिमर दिखते हैं, लेकिन केन्या के नैरोबी में मौजूद सफारी मार्टिन्स का सैलून पहली नजर में किसी हार्डवेयर स्टोर जैसा लगता है. दीवारों पर फावड़ा, रिंच और लोहे का प्रेस टंगा होता है. यही औजार उनके हेयरकट की पहचान हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें 'Chief Saffro' के नाम से जाना जाता है.

फावड़े से रेजर जैसा कट (Kenya barber viral)

ब्रिटिश अखबार The Independent की रिपोर्ट के मुताबिक, सफारी मार्टिन्स पारंपरिक टूल्स से हटकर अनकन्वेंशनल औजारों का इस्तेमाल करते हैं. वह फावड़े की धार को रेजर की तरह बेहद नफासत से सिर पर चलाते हैं. हर मूवमेंट में सटीकता और तजुर्बे की झलक दिखती है. नतीजा...क्लीन, शार्प और परफेक्ट हेयरकट.

प्रेस सिर्फ टूल नहीं, परंपरा है (Safari Martins barber)

फावड़े के बाद सबसे ज्यादा चर्चा होती है लोहे के प्रेस की. मार्टिन्स इसे बालों की फिनिशिंग और शेप देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हल्का दबाव देकर किनारों को सेट किया जाता है. उनका कहना है कि यह प्रेस उनके गांव की परंपरा और बुजुर्गों के दुआओं का प्रतीक है...इसमें हुनर के साथ रूह भी शामिल है.

क्लासरूम से टिकटॉक स्टार तक (African barber viral video)

तकरवांडा में जन्मे सफारी मार्टिन्स ने 2018 में हाई स्कूल के दौरान उधार के क्लिपर्स से बाल काटना शुरू किया था. 5 साल बाद उन्होंने कैमरा उठाया और सोशल मीडिया पर अपने हुनर को दिखाया. आज इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर उनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह एक हेयरकट के करीब 1,500 केन्याई शिलिंग चार्ज करते हैं.

