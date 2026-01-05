मैं एक बात बताना चाहता हूं मां...17 साल के बेटे ने क्या कहा कि रो पड़ी महिला, मिला बहुत बड़ा सुकून

Mother-Son Emotional Bond: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में 17 वर्षीय अमन दुग्गल (Aman Duggal) अपनी मां को ऐसा सरप्राइज देते हैं, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी. वीडियो में अमन पहले अपनी मां से अपने दिल की बात कहते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं और वो उनकी जिंदगी की सबसे खास औरत हैं. उनके शब्दों में झिझक भी है और सच्चाई भी. मां इमोशनल होकर कहती हैं, 'I love you too, but I don't even know why I'm crying. ' मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूं.'' उसी पल अमन उन्हें आंखें खोलने को कहते हैं और उनके हाथ में पैसे थमा देते हैं £10,000 यानी करीब 12 लाख रुपये.

'अब आपके सारे बिल मेरी जिम्मेदारी' (Son Pays Off Mother's Debt)

अमन अपनी मां से कहते हैं, 'ये आपके सारे कर्ज के लिए है और अब हर महीने आपके सारे बिल मैं भरूंगा. I promis.' ये सुनते ही मां की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो बेटे को गले लगा लेती हैं. ये सिर्फ पैसे देने का पल नहीं था, ये एहसान चुकाने का जज्बा था...वो जज्बा जो आज की पीढ़ी में कम ही देखने को मिलता है.

सोशल मीडिया पर दुआओं की बारिश (Viral Video Social Media Reaction)

इस वीडियो ने Instagram पर तहलका मचा दिया है. लोग अमन की तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने लिखा, 'काश मैं भी अपनी मां के लिए ऐसा कर पाता.' तो किसी ने कहा, Real legend. This is what success looks like.' खास बात ये है कि अमन ने अपने पोस्ट में खुदा, अपनी मां और खुद का शुक्रिया अदा किया, जो उनकी सोच और तहजीब को दिखाता है. आज जब सोशल मीडिया पर दिखावा ज्यादा है, वहां ये कहानी रिश्तों की असल कीमत याद दिलाती है. एक नाबालिग उम्र में जिम्मेदारी उठाना, मां के संघर्ष को समझना और उसे सम्मान देना...ये कहानी सिर्फ वायरल नहीं, प्रेरणादायक भी है.

