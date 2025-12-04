करंट से झटका खाकर बेहोश हुआ सांप, शख्स ने मुंह से सांस देकर बचा ली जान, देखें VIDEO

- गुजरात के वलसाड जिले के नानापोंढा इलाके में करंट लगने से बेहोश हुए धामण सांप को CPR से बचाया गया
- सांप को बिजली का जोरदार करंट लगने के बाद लगभग पंद्रह फीट नीचे गिरते हुए सांसें थम गईं
- वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के मुकेश वायड ने घटनास्थल पर पहुंचकर सांप को माउथ-टू-माउथ CPR देना शुरू किया
गुजरात के वलसाड जिले के नानापोंढा इलाके में मानवता और जीवदया का एक अद्भुत और बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है. बिजली के करंट से मूर्छित होकर गिर पड़े एक सांप को वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट के एक जांबाज सदस्य ने CPR देकर न केवल बचाया, बल्कि उसे एक नई जिंदगी भी बख्शी.
करंट लगा तो बेहोश हो गया सांप
यह हृदयस्पर्शी घटना नानापोंढा के आमधा गांव की है. एक धामण सांप गलती से ज़िंदा बिजली के तार को छू गया. जोरदार करंट लगते ही सांप करीब 15 फीट नीचे गिर पड़ा और उसकी सांसें थमने लगीं.
वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट ने संभाला मोर्चा
जैसे ही घटना की सूचना वाइल्ड रेस्क्यू ट्रस्ट को मिली, संस्था के अनुभवी रेस्क्यूअर मुकेश वायड तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि धामण सांप की हालत गंभीर है और उसकी सांस रुकने की कगार पर है.
वलसाड में मानवता और जीवदया का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला जब बिजली के करंट से गिर पड़े एक सांप को CPR देकर रेस्क्यूअर ने नई ज़िंदगी दी#Gujarat | #ViralVideo pic.twitter.com/q4S7BWg0rT— NDTV India (@ndtvindia) December 4, 2025
25 मिनट तक दिया गया जीवनदान
समय की नजाकत को समझते हुए मुकेश वायड ने बिना किसी देरी के सांप को जीवनदान देने का फैसला किया. उन्होंने इंसान की तरह ही सांप को माउथ-टू-माउथ (मुंह से मुंह) हवा भरकर CPR देना शुरू कर दिया. 25 मिनट तक लगातार और अथक प्रयास के बाद, रेस्क्यूअर ने हवा भरकर धामण सांप को ऑक्सीजन दी. इसके बाद, सांप के शरीर में हलचल होनी शुरू हुई और उसकी सांसें वापस चलने लगीं.
सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया धामण
पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद, बिना जहरीले धामण सांप को रेस्क्यूअर ने पास के जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया. इस साहसिक कार्य और सूझबूझ ने एक वन्यजीव की जान बचा ली.
