कुत्तों में फैली 'टिक' बीमारी से एक्सपर्ट्स ने कही डराने वाली बात, इंसानों पर भी होगा अटैक!

New Tick Disease In US Dogs: दुनियाभर में आए दिन नई-नई बीमारियां दस्तक दे रही हैं. अब हाल ही में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक और बीमारी को लेकर चेतावनी जारी की है. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये बीमारी मकड़ी जैसे दिखने वाले जीव से फैल रही है, जिसे टिक जनित बीमारी का नाम दिया गया है. जरा सोचिए आपके घर का पालतू डॉगी, जो सुबह-सुबह पूंछ हिलाकर आपका चेहरा चाटता है और अचानक कुछ दिनों में ही उसकी हालत बिगड़ने लगे. बुखार, कमजोरी और फिर डॉक्टर भी समझ न पाए कि बीमारी आई कहां से. ठीक ऐसा ही अमेरिका में हुआ, जब कई कुत्ते एक रहस्यमयी बीमारी से बुरी तरह बीमार पड़ गए...कुछ तो बच ही न पाए. यहीं से शुरू हुआ एक मिस्ट्री केस, जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया. एक छोटा-सा टिक अमेरिका में बड़ा खतरा बनकर उभरा है. वो भी एक ऐसी बीमारी के साथ जो अभी तक अजनबी थी.

ये भी पढ़ें:-600 साल बाद पानी में डूबे शहर का खुलासा!गहरी झील में मिला दूसरी दुनिया का रास्ता,सड़क-इमारतें कब्रिस्तान मौजूद

नया दुश्मन कौन? Rickettsia finnyi का खुलासा (Tick-Borne disease)

North Carolina State University के शोधकर्ताओं ने आखिरकार उस अज्ञात बीमारी का दोषी पकड़ लिया. रिपोर्ट के अनुसार कुत्ते के खून में मिला यह बैक्टीरिया Rickettsia finnyi नाम की एक बिल्कुल नई प्रजाति है, जो Rocky Mountain spotted fever जैसी खतरनाक बीमारी कराने वाले परिवार से आता है. वैज्ञानिक बताते हैं कि, 'ये बैक्टीरिया कुत्ते के शरीर के अंदर ऐसे छिप जाता है, जैसे कोई घुसपैठिया अंधेरे कमरे में सांस रोके खड़ा हो.'

कैसे फैली बीमारी? Lone Star Tick पर शक (Tick-Borne treatment)

जांच में एक ही नाम बार-बार सामने आया Lone Star Tick. इसी टिक की बॉडी में बैक्टीरिया का DNA मिला है और दिलचस्प बात? यही टिक उन राज्यों में सबसे ज्यादा पाया जाता है जहां बीमार कुत्ते मिले. यह टिक मकड़ी (dog infection mystery) जैसा दिखता है, पर इसके डंक में छिपी होती है एक चुपचाप फैलने वाली बीमारी.

ये भी पढ़ें:-रेत से अचानक निकला 500 साल पुराना जहाज,देख खुदाई कर रहे मजदूरों की अटकी सांसें,झर-झर गिरे सोने-चांदी के सिक्के

CDC की चेतावनी, ये सिर्फ कुत्तों की बीमारी नहीं हो सकती (new tick bacteria US)

कई Rickettsia मानवों को भी संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 'इस नए बैक्टीरिया को हल्के में मत लो. अगर टिक ने किसी इंसान को काटा और संक्रमण आगे बढ़ा, तो मामला और भी गंभीर हो सकता है.'

कैसे करें बचाव? (infectious disease)

बाहर जाते समय फुल-स्लीव कपड़े और बंद जूते.

DEET या picaridin वाला कीटरोधी स्प्रे.

जंगल/घास वाले इलाकों से आने के बाद शरीर और पालतू की पूरी जांच.

टिक दिखे? बारीक चिमटी से स्किन के बिल्कुल पास से हटाएं.

बुखार, कमजोरी, दाने दिखें- फौरन डॉक्टर के पास जाएं.

ये भी पढ़ें:-कौन-सी जंग की तैयारी कर रहा चीन, इस तरह तैनात किए फौजी रोबोट, बैटरी खत्म हुई तो क्या होगा