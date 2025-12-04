विज्ञापन
ड्रम में फंसा सांड का मुंह, राहगीरों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान, देखें VIDEO

Bull Stuck In Drum: एक तरफ भूख की मजबूरी...दूसरी तरफ इंसानियत की मिसाल. बागपत में ड्रम में फंसे सांड की मदद कर युवाओं ने साबित कर दिया कि दया और हिम्मत मिलकर किसी भी जान बचा सकती है.

भूख ने बनाई मुश्किल, ड्रम में जा फंसा सांड का सिर

Baghpat bull rescue video: भूख चाहे इंसान की हो या जानवर की, बेचैनी एक जैसी होती है, लेकिन कभी-कभी यही भूख मुसीबत बन जाती है. यूपी के बागपत जिले से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया हैं, जिसने न सिर्फ लोगों को हैरान किया, बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश की है. सड़क किनारे रखे खाने के ड्रम में आवारा सांड का सिर फंस गया और सांड का सिर फंसने से सांड ने सड़क पर ही दौड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सांड की मदद की.

ड्रम में फंसा आवारा सांड का सिर (stray bull viral video)

बागपत शहर के सोनीपत-मेरठ रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई…जब एक सांड के सिर में बड़ा सा पीला ड्रम फंसा हुआ सड़क पर दौड़ता नजर आया. लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन नजदीक जाने पर साफ हुआ कि भूख में सांड ने ड्रम में मुंह डाल दिया था और सींग के साथ उसका सिर फंस गया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सांड ड्रम लगाए सड़क पर इधर-उधर दौड़ रहा है. डर के मारे लोग दूर भागने लगे और कुछ वाहनों ने ब्रेक लगाकर खुद को बचाया, लेकिन सांड की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी. इसी बीच वहां मौजूद कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाई. पहले एक शख्स ने ड्रम निकालने की कोशिश की, लेकिन सांड तिलमिला गया और भाग निकला. रास्ते में वो एक दुकान की सीढ़ियों से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा.

इंसानियत की मिसाल (saand ka video)

गिरते ही मौके पर मौजूद युवाओं ने सांड का रेस्क्यू शुरू किया. पहले हाथ से ड्रम निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब प्रयास नाकाम रहे तो लोगों ने कटर और अन्य सामान लाकर ड्रम को काटना शुरू कर दिया. कड़ी मशक्कत के बाद, आखिरकार सांड के सिर से ड्रम निकाल दिया गया. वहीं खड़े किसी एक युवक के सांड के रेस्क्यू लाइव वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

