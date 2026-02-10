ऑटो रिक्शा की पिछली सीट पर सोती बेटी और आगे जिंदगी चलाता पिता, यह वीडियो आंखें भिगो देगा

Viral Auto Driver Video: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक पैसेंजर ऑटो रिक्शा में सफर कर रहा होता है, तभी उसकी नजर पीछे सो रही एक छोटी बच्ची पर जाती है. बच्ची मासूमियत से ऑटो की सीट पर सिमटी हुई है. हैरानी में पैसेंजर ड्राइवर से पूछता है और जवाब सुनकर माहौल बदल जाता है. ड्राइवर बताता है कि बच्ची उसकी बेटी आयुषी है. उसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है और अब वह अकेले ही बेटी की परवरिश कर रहा है. घर पर आयुषी को संभालने वाला कोई नहीं, इसलिए वह उसे अपने साथ ऑटो में ही रखता है.

जिम्मेदारी और मोहब्बत का साथ (father and daughter)

चलते ऑटो में आयुषी गहरी नींद में नजर आती है, जैसे उसे अपने पिता पर पूरा यकीन हो. यह नजारा एक सिंगल फादर की हकीकत दिखाता है, जहां काम और बच्चे की देखभाल साथ-साथ चलती है. ड्राइवर की मुस्कान में थकान भी है और सब्र भी. वीडियो में आगे पैसेंजर ड्राइवर और आयुषी को नाश्ता कराने ले जाता है. बच्ची शरमाती हुई मुस्कुराती है, हाथ में ठंडा पेय और आंखों में चमक. यही पल लोगों के दिल छू गया.

सोशल मीडिया पर भावनाओं की बाढ़ (Internet Reacts with Emotions)

इस वीडियो पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं. कोई पिता की हिम्मत की तारीफ कर रहा है, तो कोई आयुषी के लिए दुआएं भेज रहा है. लोगों का कहना है कि यह वीडियो उन अनदेखे संघर्षों की याद दिलाता है, जो कई कामकाजी माता-पिता रोज जीते हैं. पिछले साल भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक सिंगल फादर अपनी बच्ची को ऑटो में सामने बांधकर काम करता दिखा था. सोशल मीडिया की भीड़ में यह वीडियो हमें बताता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अक्सर खामोशी से लड़ी जाती है.

