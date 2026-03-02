विज्ञापन
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

अवॉर्ड शो में घोड़ा दौड़ाने लगे अक्षय कुमार, लाइमलाइट लूटने के लिए हर करतब दिखा रहे खिलाड़ी कुमार

अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में अक्षय कुमार घोड़े पर सवार होकर ऑडियंस के बीच एंट्री लेते दिख रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अवॉर्ड शो में घोड़ा दौड़ाने लगे अक्षय कुमार, लाइमलाइट लूटने के लिए हर करतब दिखा रहे खिलाड़ी कुमार
दर्शकों के बीच घोड़े पर सवार होकर पहुंचे अक्षय कुमार
Social Media
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार स्टंट के नाम पर कलाबाजियां करने से पीछे नहीं हटते. एक तरफ फिल्में चल नहीं रहीं. हर बॉक्स ऑफिस रिलीज के सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कमाई होगी तो कितनी होगी, मुनाफे तक बात पहुंचेगी या नहीं. साल 2025 की बात करें तो केसरी चैप्टर-2, स्काई फोर्स और हाउसफुल 5 के अलावा उनकी कोई बड़ी फिल्में नहीं दिखतीं. इन फिल्मों ने कमाई तो की लेकिन वो असर नहीं रहा. लेकिन इस सबसे अलग अक्षय कुमार का हीरोइज्म अलग ही लेवल पर चल रहा है. 

अक्षय कुमार जो करते हैं जरा हटके ही करते हैं. उनका कुछ इसी तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि अक्षय कुमार एक लाइव शो के दौरान स्टंट करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो जी सिने अवॉर्ड 2026 का है. इसमें आप देखेंगे कि ऑडियंस हैरान रह जाती है जब अक्षय कुमार अपने सफेद घोड़े के साथ एंट्री लेते हैं. सिंह इज किंग वाले लुक में अक्षय कुमार गाने पर लिपसिंक करते हुए सबके सामने आते हैं. घोड़े ने तो उनकी परफॉर्मेंस पर चार चांद ही लगा दिए. अक्षय कुमार बस एंट्री के लिए नहीं बल्कि घोड़े पर एक लंबी दौड़ लगाते दिखे. अक्षय का ये स्टंट किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता था.

साफ है कि अक्षय कुमार ने परफॉर्मेंस से पहले अपनी एंट्री के लिए ये स्पेशल एक्ट चुना. अक्षय की इस जांबाजी के लिए लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. लोग तो चार-पांच टेक में भी घुड़सवारी के परफेक्ट शॉट नहीं दे पाते वहीं अक्षय कुमार को देखिए वह कितने परफेक्ट तरीके से घोड़े पर सवार होकर ऑडियंस से इंटरैक्ट करते नजर आ रहे हैं.

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की बात करें उनकी भूत बंगला रिलीज को तैयार है. इसके अलावा वेलकम टू द जंगल की शूटिंग जोरों से चल रही है. ये फिल्म राजपाल यादव की वजह से भी सुर्खियों में रही. हाल में राजपाल यादव ने मुंबई पहुंचकर इसी फिल्म की शूटिंग शुरू की थी. बात करें भूत बंगला की रिलीज की तो ये 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने जा रही है. अक्षय कुमार को काफी समय बाद इस तरह के कॉमिक अवतार में लोग खूब पसंद कर रहे हैं और सभी को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshay Kumar, Akshay Kumar News, Akshay Kumar Viral Video, Akshay Kumar Horse Riding Video, Akshay Kumar Zee Cine Awards 2026, Akshay Kumar Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com