नौकरी या परिवार? एक फैसले ने तोड़ दी शादी, टेक प्रोफेशनल महिला की कहानी सुन लोगों का फूटा गुस्सा

Indian Tech Couple Divorce: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल एक पोस्ट में एक भारतीय टेक प्रोफेशनल महिला की जिंदगी की कहानी सामने आई. पोस्ट के मुताबिक, स्कूल के दिनों में शुरू हुआ प्यार बीटेक तक पहुंचा. दोनों ने साथ में टेक महिंद्रा में करियर शुरू किया, फिर अलग-अलग कंपनियों में तरक्की की. शादी हुई, दो बच्चे हुए और अपनी कमाई से घर खरीदा. बाहर से यह कपल हर किसी का ड्रीम लाइफ जीता नजर आता था.

मां बनने के बाद भी नहीं रुकी उड़ान (Career Growth After Motherhood)

पोस्ट में महिला की मेहनत खास तौर पर उभरकर आती है. दूसरी प्रेग्नेंसी के बाद भी उसने सिर्फ छह महीने का ब्रेक लिया. नई टेक्नोलॉजी सीखी, कंपनी बदली और उसकी सैलरी पति से ज्यादा हो गई. नौवें महीने तक ऑफिस जाना और बच्चों के साथ बैलेंस बनाना उसकी जिंदगी का हिस्सा था.

A childhood friend fell in love with this guy when we were in +2. They continued that relationship in BTech joined in Tech Mahindra together, changed companies, got married, have two kids. Bought a home with their own money, living a life that is a dream for most of us.



यहीं से शुरू हुआ टकराव (working women rights India)

कहानी में मोड़ तब आया जब पति की मां बीमार पड़ीं. परिवार ने महिला से नौकरी छोड़कर सास की देखभाल करने को कहा. महिला ने इनकार करते हुए कहा कि, वह करियर नहीं छोड़ सकती. उसने यह भी पेशकश की कि वह पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी संभालेगी और पति चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं.

दबाव, ताने और फिर तलाक (Emotional Pressure and Divorce)

पोस्ट के मुताबिक, ससुराल वालों को यह बात नागवार गुजरी. सास को महिला की मां का घर आना भी पसंद नहीं था. पति ने भी नौकरी छोड़ने से मना कर दिया. धीरे-धीरे महिला पर भावनात्मक दबाव बढ़ा. आखिरकार वह बच्चों के साथ मायके चली गई. इसके बाद पति ने लीगल नोटिस भेजा और महिला ने तलाक फाइल कर दिया.

