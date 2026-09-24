किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर कैसे मिलेगा 6 लाख रुपये का लोन, जानें स्टेप-बाई-स्टेप प्रक्रिया

लघु और सीमांत किसानों को खेती कार्य के लिए आसान और रियायती दर पर दीर्घकालीन लोन के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की है. इस योजना में पात्र किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन लोन महज 6 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं समय से लोन की किस्त चुकाने वाले किसानों को ही राज्य सरकार की ओर से ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा. यानी 6 प्रतिशत दर से ब्याज उन्हें लगेगा जो समय से लोन की किस्त चुकाएंगे.

यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए 384 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. आने वाले 5 सालों में करीब 5 लाख किसानों को इसका फायदा देने का लक्ष्य रखा गया है. किसानों के लिए लोन स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा.

लोन की मुख्य बातें

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को 3 से 15 साल की अवधि के लिए 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन लोन केवल 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर दिया जा रहा है.

अधिकतम लोन: 6 लाख रुपये तक

ब्याज दर: 6% (समय पर किस्त चुकाने पर 5% ब्याज अनुदान/सब्सिडी)

ऋण अवधि: 3 वर्ष से 15 वर्ष तक

वितरण माध्यम: उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड (UPSGVB)

लोन आवेदन की स्टेप-बाई-स्टेप प्रक्रिया

सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक की शाखा पर जाएं

दस्तावेज तैयार करें- आधार कार्ड, पैन कार्ड, खेत के खतौनी/भूमि से जुड़े कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो,निवास प्रमाण पत्र

बैंक शाखा या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरें.

बैंक अधिकारी आपके दस्तावेजों और कृषि भूमि का सत्यापन करेंगे.

पात्रता सही पाए जाने पर बैंक द्वारा ऋण राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें