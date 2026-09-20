- आईपीएस जया शर्मा का जन्म 1997 को हुआ. ऐसे में वो भारतीय पुलिस सेवा में Gen Z की अधिकारी हैं.
- जया शर्मा हरियाणा की रहने वाली हैं. हिसार से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की. पीजी से दिल्ली विवि से किया.
- यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में जया शर्मा ने अखिल भारतीय स्तर पर 248वीं रैंक हासिल की.
जया शर्मा भारतीय पुलिस सेवा में जनरेशन जेड (Gen Z) की अधिकारी हैं. हरियाणा के एक छोटे से गांव बड़वा से निकलकर जया शर्मा ने सफलता की ऊंची उड़ान भरी है. वे पहले हरियाणा पुलिस में डीएसपी बनीं और इसके बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करके 2024 बैच की आईपीएस अधिकारी बनीं.
असफलता से न हारने का संदेश
जया शर्मा की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणादायी है, जो शुरुआती असफलताओं से हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोबारा प्रयास नहीं करते. जया शर्मा भी यूपीएससी परीक्षा में असफल हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने फिर से कड़ी मेहनत की और आखिरकार आईपीएस अधिकारी बनकर दिखाया.
जया शर्मा का जन्म 1997 में हुआ
जया शर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1997 को हरियाणा के बड़वा गांव में हुआ. उनके पिता प्रमोद शर्मा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में DFSC रहे हैं, जबकि उनकी मां नीतू शर्मा एक गृहणी हैं. 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वालों को जनरेशन जेड कहा जाता है.
जया शर्मा की शुरुआती पढ़ाई हिसार के विद्या देवी जिंदल स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और आईआईटी दिल्ली से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की. इस दौरान उन्होंने इसरो के एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी काम किया.
HPSC में 8वीं रैंक और UPSC में AIR 248
जया शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया 248वीं रैंक हासिल की. उन्हें भारतीय पुलिस सेवा कैडर आवंटित हुआ और वे साल 2024 बैच की आईपीएस अधिकारी बनीं. जया शर्मा को यूपीएससी में अपने दूसरे प्रयास में यह सफलता मिली. जब उनका यूपीएससी का परिणाम आया, तब वे हरियाणा में अंडर-ट्रेनी डीएसपी के पद पर तैनात थीं. इससे पहले उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल कर डीएसपी का पद प्राप्त किया था.
LinkedIn पर साझा की अपनी संघर्षगाथा
जया शर्मा ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर अपनी संघर्षगाथा साझा करते हुए लिखा कि यूपीएससी में दो बार प्रीलिम्स परीक्षा में असफलता मिलने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और उनमें सुधार किया. असफलता से टूटने के बजाय उन्होंने उन चीजों पर काम किया, जिन्हें बदलना उनके वश में था.
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