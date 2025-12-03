Bank Jobs: स्टेट बैंक में सैकड़ों पदों पर भर्ती हुई शुरू, जान लीजिए कितनी मिलेगी सैलरी

SBI Jobs 2026: स्टेट बैंक सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है. दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स (SCO) पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. SCO के 900 से अधिक पदों को भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है. 2 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. सेलेक्शन प्रोसेस में केवल शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू को ही शामिल किया गया है. इन पदों पर सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी मिलेगी. अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर हे हैं तो जान लें कितनी मिलेगी सैलरी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स (SCO) का वेतन उनके पद, विशेषज्ञता और मैनेजमेंट ग्रेड पर निर्भर करता है, इसलिए यह समान नहीं होता है. SCO की सैलरी अन्य बैंक अधिकारियों की तुलना में काफी अच्छी होती है.

SCO का सैलरी कितनी होती है (Salary Range)

SCO को अक्सर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड (MMGS-II, MMGS-III) या उससे हाय लेवल पर नियुक्त किया जाता है. SCO की सैलरी में बेसिक सैलरी के अलावा कई अलावेंस और पर्क्स (Allowances and Perks) शामिल होते हैं.

डिप्टी मैनेजर (MMGS-II)-64,820 से ₹93,960.

मैनेजर (MMGS-III) | ₹85,920 से ₹1,05,280.

सीनियर/उच्च पद (Contractual/SMGS-IV/V) | ₹1 लाख+

महंगाई भत्ता (DA): यह मूल वेतन का लगभग 46 प्रतिशत होता है.

मकान किराया भत्ता (HRA) या लीज्ड अकोमोडेशन (Leased Accommodation): यह पद जगह पर निर्भर करता है.

स्पेशल अलावेंस (Special Allowance): यह 7,000 से 15,000 रु तक हो सकता है.

इसमें सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस (CCA), चिकित्सा सुविधाएं, फ्यूचर फंड (PF), और नेशनल पेंशन योजना (NPS) जैसे फायदे मिलते हैं.

