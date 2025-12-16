SBI ने खेल दिया बड़ा दांव! YONO 2.0 किया लॉन्च, Google Pay - PhonePe को सीधी टक्कर देनी की तैयारी

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को ब्रांच से डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए खास प्रोजेक्ट शुरू किया है. SBI ने डिजिटल बैंकिंग को और तेज करने के लिए YONO 2.0 लॉन्च कर दिया है. एसबीआई चेयरमैन सी एस शेट्टी के मुताबिक, फिलहाल शाखाओं में 3,500 विशेष कार्यकारी ग्राहकों को डिजिटल सेवाएं अपनाने में मदद कर रहे हैं, जिनकी संख्या 31 मार्च 2026 तक बढ़ाकर 10,000 की जाएगी, इस पहल के तहत नई भर्तियां भी की जाएंगी.

सब्सिड्यरी कंपनी के जरिए होगी भर्ती

बैंक ने साफ किया है कि इस पूरे डिजिटल प्रोजेक्ट का संचालन उसकी सब्सिड्यरी कंपनी कर रही है, इसी कंपनी के माध्यम से डिजिटल कनेक्ट बढ़ाने के लिए नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी.

Google Pay-PhonePe को चुनौती देगा YONO 2.0

YONO 2.0 के नए वर्जन के साथ एसबीआई का लक्ष्य बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे Google Pay और PhonePe को टक्कर देना है .नया ऐप मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप पर काम करेगा और खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल दूसरे बैंकों के ग्राहक भी कर सकेंगे.

20 करोड़ यूजर्स तक पहुंचाने का टारगेट

फिलहाल एसबीआई के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों में से 9.60 करोड़ ग्राहक YONO से जुड़े हैं, बैंक का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर 20 करोड़ तक ले जाना है, इसके लिए नए फीचर्स और आसान डिजिटल प्रोसेस पर फोकस किया जा रहा है.

कम लागत में ज्यादा कस्टमर जोड़ने का मकसद

एसबीआई चेयरमैन के मुताबिक नया YONO प्लेटफॉर्म बैंक को पहले के मुकाबले दस गुना कम लागत में नए ग्राहक जोड़ने में सक्षम बनाएगा, बैंक रोजाना करीब 70,000 नए खाते खोलता है और अब 90 प्रतिशत अकाउंट ओपनिंग YONO के जरिए करने का प्लान है.

मौजूदा यूजर्स को धीरे-धीरे मिलेगा नया वर्जन

बैंक ने बताया कि सभी मौजूदा YONO यूजर्स को चरणबद्ध तरीके से YONO 2.0 पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो, फिलहाल इस प्लेटफॉर्म से कमाई करने की कोई योजना नहीं है.

