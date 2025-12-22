घर पर बच्ची को अकेली छोड़ गया पिता, घर लौटा तो पकड़ लिया सिर, अब पछता रहा बाप

Chinese Girl Cuts Mao Zedong Banknotes: चीन के शानदोंग प्रांत के किंगदाओ (Qingdao) शहर में रहने वाली यह 5 साल की बच्ची उस वक्त घर पर अकेली थी, जब उसे घर में रखे 100 युआन के नोटों का एक बड़ा बंडल मिला. बच्ची को इन नोटों की कीमत का अंदाजा नहीं था. उसे बस कागज और कैंची दिखी और उसने इसे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट की तरह ले लिया. बच्ची ने एक-एक करके सभी 500 नोटों से चीन के संस्थापक माओ जेदोंग की तस्वीर काटनी शुरू कर दी. कुछ ही घंटों में पूरे 50,000 युआन (लगभग 6.3 लाख रुपये) के नोट टुकड़ों में बदल चुके थे.

ये भी पढ़ें:-अच्छे अच्छों की छूट जाएगी सर्दी, जैकेट का ये ट्रेंड क्यों हो रहा वायरल

घर लौटे पिता, बिखरा मिला सारा पैसा (child cuts money viral)

जब बच्ची के पिता घर लौटे, तो उन्होंने जो देखा, उससे उनके होश उड़ गए. पूरे घर में कटे-फटे नोट फैले थे और माओ जेदोंग की तस्वीरें अलग लाइन में सजी हुई थीं. पिता ने घंटों तक नोट जोड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटे-छोटे टुकड़ों के कारण यह लगभग नामुमकिन हो गया. चीन में नियम है कि अगर नोट का बड़ा हिस्सा सुरक्षित हो, तो बैंक उसे बदल सकता है, लेकिन इस मामले में नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे यह साफ नहीं है कि बैंक पूरा पैसा वापस करेगा या नहीं.

सोशल मीडिया पर हंसी, तारीफ और सवाल (50000 yuan loss news)

यह खबर इंस्टाग्राम पेज China Travels पर शेयर होते ही वायरल हो गई. कई यूजर्स बच्ची की काटने की स्किल देखकर हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, '5 साल की उम्र में इतनी साफ कटिंग, कमाल है.' कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या बैंक ऐसे नोट बदल सकता है, तो कुछ ने पिता की लापरवाही पर टिप्पणी की. एक कमेंट में लिखा था, '5 साल के बच्चे को कैंची और इतना पैसा देकर अकेला छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती है.' वहीं कुछ यूजर्स ने इस कहानी को झूठा भी बताया और कहा कि '500 नोट काटना किसी 5 साल के बच्चे के लिए आसान नहीं.'

ये भी पढ़ें:-100 साल बाद अचानक सऊदी अरब के रेगिस्तान में 'चमत्कार', लौट आया ये रहस्यमयी पक्षी

क्या बदले जा सकते हैं कटे हुए नोट? (Can the Damaged Currency Be Exchanged?)

विशेषज्ञों के अनुसार, ज्यादातर देशों में अगर नोट का 50% से ज्यादा हिस्सा मौजूद हो, तो बैंक उसे बदल सकता है, लेकिन इस केस में माओ की तस्वीर अलग काट ली गई है, जिससे नोट की पहचान और वैधता पर सवाल उठता है. अगर बैंक नोट बदल भी देता है, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है या पूरी रकम वापस न भी मिले. यह घटना सिर्फ एक वायरल स्टोरी नहीं है, बल्कि यह पैरेंटिंग, जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा अहम संदेश भी देती है. घर में बच्चों को अकेला छोड़ना और उनके आसपास खतरनाक चीजें रखना कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है, यह मामला उसी का उदाहरण है.

ये भी पढ़ें:-AI भी फेल...आंटी का हुआ ऐसा मेकओवर, लोग बोले- पहचान ही बदल गई