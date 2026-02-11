4 महीने से बेरोजगार था पति, जेब खर्च से दिया ऐसा तोहफा, देख फूट-फूट कर रोने लगी पत्नी

Unemployed Husband Gift: महंगाई का दौर, नौकरी का असमंजस और हर महीने की चिंता…इन सबके बीच अगर कोई छोटी सी चीज दिल को छू जाए, तो वह तोहफा नहीं, मोहब्बत की गवाही बन जाती है. दिल्ली के एक कपल की ऐसी ही दास्तान इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम कर रही है.

आर्थिक तंगी में भी साथ (Standing Together in Financial Crisis)

दिल्ली की एक महिला ने Reddit पर अपनी आपबीती साझा की. उन्होंने बताया कि उनके पति की नौकरी चार महीने पहले चली गई थी, तब से दोनों आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. घर की बचत लगभग खत्म है और पति नई नौकरी की तलाश में हैं, जबकि पत्नी घर से कॉपीराइटिंग का काम कर रही हैं. महिला हर महीने अपने पति को थोड़ी सी पॉकेट मनी देती हैं, ताकि वह पेट्रोल या दोस्तों से मिलने जैसे छोटे खर्च पूरे कर सकें.

नन्हा सा गिफ्ट, गहरा अहसास (Financial Crisis Couple Story)

हाल ही में पति ने उसी पॉकेट मनी में से एक छोटा सा पेंगुइन सॉफ्ट टॉय और एक चॉकलेट खरीदकर पत्नी को सरप्राइज दिया. महिला लिखती हैं कि वह पेंगुइन देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने कहा, एक वक्त था जब पति ही घर की जिम्मेदारी संभालते थे. आज हालात बदले हैं, मगर उनका साथ नहीं बदला. यह कहानी बताती है कि रिश्ते पैसों से नहीं, जज्बात से चलते हैं.

सोशल मीडिया पर मिला प्यार (Love and Reactions on Social Media)

पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया. कुछ यूजर्स ने इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह दी, तो कई ने नौकरी से जुड़े सुझाव साझा किए. यह दास्तान बताती है कि बेरोजगारी मुश्किल जरूर है, मगर अगर साथ मजबूत हो तो हर इम्तिहान आसान हो जाता है. कभी-कभी एक छोटा सा तोहफा भी उम्मीद की नई रोशनी बन जाता है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

