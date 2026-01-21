20,000 रुपये एक दिन में... ऑस्ट्रेलिया में भारतीय Uber ड्राइवर कैसे कर रहा इतनी कमाई?

ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक भारतीय शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने Uber चलाकर एक दिन की कमाई और मेहनत की सच्चाई दिखाई है. कंटेंट क्रिएटर तुषार बरेजा ने 12 घंटे UberX ड्राइविंग चैलेंज लिया, ताकि लोगों को बिना फिल्टर बताए कि ऑस्ट्रेलिया में कैब चलाना असल में कैसा होता है.

सुबह 4 बजे से शुरू हुआ संघर्ष

वीडियो में तुषार बरेजा बताते हैं कि उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर अपना दिन शुरू किया, जबकि रातभर उन्हें ठीक से नींद भी नहीं मिली थी. ज्यादा राइड मिलने की उम्मीद में वे शहर की ओर ड्राइव करते हैं. दिन की शुरुआत उन्हें $47 की एयरपोर्ट राइड से मिली, लेकिन इसके बाद हाई-पेइंग ट्रिप मिलना आसान नहीं रहा. सुबह 7 बजे तक उनकी कमाई लगभग $100 पहुंची, लेकिन इसी दौरान उन्हें कार में पेट्रोल भी भरवाना पड़ा.

देखें Video:

12 घंटे का प्लान, 10 घंटे में ही टूट गया

तुषार का लक्ष्य पूरे 12 घंटे Uber चलाने का था, लेकिन थकान और आराम की जरूरत के चलते उन्हें 10 घंटे बाद ही ड्राइविंग रोकनी पड़ी. हालांकि, इस कठिन शिफ्ट के बावजूद उन्होंने $330 (करीब 20,000 रुपये) कमा लिए. तुषार ने साफ कहा, कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है और जो लोग इसे सिर्फ कमाई के नजरिए से देखते हैं, उन्हें असल मेहनत भी समझनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो को अब तक 5.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और सैकड़ों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने भारत और ऑस्ट्रेलिया में Uber ड्राइविंग की कमाई की तुलना की. एक यूज़र ने लिखा- 20,000 रुपये कमाई सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का किराया और खर्च देखें तो ज्यादा नहीं बचता. दूसरे ने कहा- भारत में तो कुछ लोगों को महीने भर में भी इतनी सैलरी नहीं मिलती. वहीं एक अन्य यूज़र ने मजाक में लिखा- कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया ले चलो, बैंगलोर में Uber चलाकर थक गया हूं.

मेहनत, कमाई और हकीकत

तुषार बरेजा का यह वीडियो उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है, जो विदेश में काम को आसान और ज्यादा फायदेमंद समझते हैं. वीडियो यह साफ करता है कि विदेश में भी कमाई के पीछे कड़ी मेहनत, लंबा समय और शारीरिक थकान जुड़ी होती है.

यह भी पढ़ें: दुबई जाएं या गुरुग्राम में रहें? 8 हज़ार दिरहम बनाम 72 हजार रुपये की सैलरी पर छिड़ी बहस

बच्चे सूरज ढलने से पहले सो जाएं... मेंटेनेंस चार्ज बचाने के लिए फ्लैट मालिक के सुझावों ने उड़ाए लोगों के होश

खोया फोन, टूटती उम्मीद और एक नेक इंसान, इंदौर स्टेशन का Video रुला देगा