दुबई जाएं या गुरुग्राम में रहें? 8 हज़ार दिरहम बनाम 72 हजार रुपये की सैलरी पर छिड़ी बहस

विदेश में नौकरी करना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन क्या हर विदेशी जॉब ऑफर वाकई फायदेमंद होता है? सोशल मीडिया पर एक भारतीय कर्मचारी की पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उसने दुबई और गुरुग्राम की नौकरी के बीच फंसे होने की बात कही है. सैलरी का फर्क देखने में बड़ा है, लेकिन खर्च और भविष्य को लेकर सवाल भी उतने ही गंभीर हैं.

दुबई का ऑफर या गुरुग्राम की नौकरी?

रेडिट पर 'सलाह चाहिए: दुबई में 8000 AED प्रति माह या गुड़गांव में 72000 AED नकद'. कैप्शन से किए गए पोस्ट में यूज़र ने बताया, कि उसे दुबई में 8,000 दिरहम महीना की नौकरी का ऑफर मिला है, जबकि वह अभी गुरुग्राम में 72,000 रुपये इन-हैंड कमा रहा है. यूज़र ने लिखा, कि दुबई की जॉब प्रोफाइल कुछ खास नहीं है, लेकिन विदेशी सैलरी देखकर वह कन्फ्यूज हो गया है. उसने लोगों से पूछा- क्या दुबई शिफ्ट होना समझदारी होगी या भारत में ही रहना बेहतर रहेगा?

दुबई की सैलरी पर लोगों ने क्यों उठाए सवाल?

पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी. कई यूज़र्स का मानना था कि 8,000 दिरहम दुबई जैसे महंगे शहर के लिए काफी नहीं हैं. एक यूज़र ने लिखा- दुबई में किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली-पानी और इंटरनेट सब मिलाकर बचत मुश्किल हो जाएगी. दूसरे ने कहा- भारत में 9 LPA की सैलरी सही प्लानिंग के साथ अच्छी लाइफस्टाइल दे सकती है, और आगे ग्रोथ के मौके भी ज्यादा हैं.

ग्रोथ बनाम टैक्स-फ्री सैलरी

कुछ यूज़र्स ने यह भी बताया कि दुबई में भले ही इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन वहां सैलरी ग्रोथ बहुत धीमी होती है. एक कमेंट में लिखा गया- दुबई में सैलरी आमतौर पर सालाना 2–3% ही बढ़ती है, जबकि भारत में 10% तक ग्रोथ मिल सकती है. वहीं एक अन्य यूज़र ने किराए का जिक्र करते हुए कहा- दुबई में एक स्टूडियो फ्लैट का किराया ही 3,000 दिरहम के आसपास है, वो भी दूर इलाकों में.

आखिर फैसला क्या?

यह पोस्ट अब सिर्फ एक शख्स की दुविधा नहीं रही, बल्कि उन हजारों युवाओं का सवाल बन गई है जो विदेश की चमक और देश की स्थिरता के बीच फंसे रहते हैं. दुबई का टैक्स-फ्री वेतन आकर्षक जरूर है, लेकिन महंगे खर्च और सीमित ग्रोथ कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है.

