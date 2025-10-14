दिवाली सफाई के दौरान पुराने DTH के अंदर से मिला खजाना! परिवार की हो गई बल्ले-बल्ले, बोले- भगवान ने दिया बोनस

Rs 2 Lakh Hidden in Old DTH Box: दिवाली नज़दीक आते ही लोग अपने घरों की साफ-सफाई करने में जुट जाते है, ताकि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद दें. इस सफाई के दौरान अगर आपको कहीं छिपाकर रखा धन मिल जाए तो इसे दिवाली पर ईश्वर की ओर से मिला बोनस ही कहेंगे. कुछ ऐसा ही एक रेडिट यूजर का भी कहना है. एक रेडिट यूजर ने खुलासा किया है कि कैसे दिवाली की सफ़ाई ने उनके परिवार को 2 लाख रुपये का एक छिपा हुआ खजाना खोजने में मदद की.
"2025 की सबसे बड़ी दिवाली सफ़ाई" टाइटल वाली एक वायरल रेडिट पोस्ट में, यूजर ने बताया कि उनकी मां को 2,000 रुपये के पुराने नोटों में 2 लाख रुपये का एक छिपा हुआ भंडार मिला.
यूजर ने r/indiasocial सबरेडिट पर लिखा, "दिवाली की सफ़ाई के दौरान, मेरी मां को 2000 रुपये के पुराने नोटों में 2 लाख रुपये मिले... एक पुराने डीटीएच बॉक्स में छिपा हुआ, शायद मेरे देसी पिताजी ने नोटबंदी के समय वहां रखा था. हमने उन्हें अभी तक नहीं बताया है."
लोगों ने दिए सजेशन्स
जैसे ही इस पोस्ट को ऑनलाइन काफ़ी लोकप्रियता मिली, सोशल मीडिया यूज़र्स ने बताया कि वह व्यक्ति अभी भी नोट बदलवा सकता है. एक यूज़र ने कहा, "ये नोट बंद होने के बावजूद अभी भी वैध मुद्रा हैं. आप इन्हें सिर्फ़ 20 हज़ार रुपये की सीमा वाले RBI के निर्धारित कार्यालयों में ही बदलवा सकते हैं," जबकि दूसरे ने आगे कहा, "भगवान मुझे इतना पैसा दे कि मैं 2 लाख रुपये जमा करने के बाद भूल जाऊं."
तीसरे ने टिप्पणी की: "अगर आप इसे RBI में ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने CA से सलाह लें और उनसे RBI को बताए जाने वाले बहाने के बारे में सलाह लें." चौथे ने कहा: "अपने नज़दीकी RBI केंद्र पर जाएं और घोषणा पत्र भरने के बाद नोट बदलवा लें. ये 2000 रुपये के नोट बंद नहीं हुए हैं, बस चलन से हटा दिए गए हैं, बस याद रखें कि इन्हें 5-10 बैच में बदलवाएं"
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी. इस महीने की शुरुआत में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 5,884 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट अभी भी प्रचलन में हैं. 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर प्रचलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जिसका अर्थ है कि अब तक प्रचलन में मौजूद 98.35 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं.
2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 2023 से आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है. ये निर्गम कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं.
