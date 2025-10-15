दिवाली सफाई के दौरान दिखे अनोखे नजारे, कहीं पानी से धुला बेड तो कहीं दिखा निंजा लुक, Video देख नहीं रुकेगी हंसी

Diwali Cleaning Funny Videos: दिवाली के हफ्ते, दो हफ्ते पहले से ही लोग साफ-सफाई में जुट जाते हैं. मां लक्ष्मी की पूजा के पहले घर के कोने-कोने को साफ करने की हमारे देश में परंपरा रही है. हालांकि, सफाई के दौरान कई बार ऐसे नजारे भी देखने को मिलते हैं जो गुदगुदा जाते हैं. कुछ ऐसे ही वीडियोज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहे हैं. कहीं कोई महिला अपने बेड पर पानी की बौछार करती दिख रही है तो कोई मास्क लगाने की निंजा तकनीक बता रहा है. आइए इन वीडियोज पर नजर डालते हैं.

गोपी बहू प्रो मैक्स

एक वीडियो में महिला अपना बेड डस्टर या वैक्यूम क्लीनर से नहीं, बल्कि होज पाइप से साफ करती दिखाई दे रही है. वह पानी की धार से बेड को रगड़-रगड़ कर साफ करती दिखती है. वह बेड के कोने-कोने में जमकर पानी डालती है. दराज़ खोलकर उन्हें साफ़ करने के लिए उनमें पानी भर देती है. वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,"स्विच बोर्ड साफ करना मत भूलना." दूसरे ने लिखा, "इसे कहते हैं असली डीप क्लीनिंग." जबकि एक ने उन्हें "गोपी बहू प्रो मैक्स" बता दिया.

देखें Video:

सफाई की निंजा तकनीक

एक अन्य वीडियो में एक महिला टीशर्ट को सफाई करते वक्त फेस मास्क की तरह इस्तेमाल करती है. उसकी यह कोशिश उसे निंजा में बदल देती है क्योंकि वह अपने चेहरे पर कपड़ा बांधती है और फिर ग्रिल पर चढ़ कर दीवार की सफाई में लग जाती है.

मां-बेटे की डील

एक वीडियो में एक महिला, अपने बेटे से दिवाली सफाई में मदद मांगती है. इस पर "बेरोजगार" बेटा एक अजीबोगरीब मांग करता है. वह कहता है, "500 मिलियन डॉलर." बिना देर किए महिला जवाब देती है, "देख भाई, 300 रुपये दूंगी." वह तुरंत मान जाता है और कहता है, डील डन. वीडियो का कैप्शन है, "दिवाली से पहले हर भारतीय घर: मां = सीईओ, बेटा = बिना वेतन वाली इंटर्न. वीडिय़ो पर मजेदार कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "तुमको पैसा भी मिल रहा है?"

देवर-भाभी की लड़ाई

वहीं एक वीडियो में एक महिला और उसका देवर पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के एक लड़ाई वाले सीन की डबिंग करते हुए दिखाई देते हैं. दोनों टॉयलेट की सफाई पर बहस करते दिखते हैं.

आदत से मजबूर मां

आगे एक वीडियो में बेटा अपनी मां से आराम करने के लिए कहता है. वह बोलता है मां तू बीमार है आराम करना, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक, मां सफाई बंद करने से इनकार कर देती है. मना करने के बावजूद, वह हाथ में झाड़ू लिए वह घर के कोने-कोने को साफ करने में लगी रहती है. कभी दीवार पर चढ़ जाती है तो कभी खिड़की पर लटक जाती है.

