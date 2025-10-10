दिवाली पर घर के मंदिर की सफाई कैसे करें? नोट कर लें ये 7 आसान ट्रिक्स

Diwali Home Cleaning Tips: दीपावली आते ही हर घर में सफाई का दौर शुरू हो जाता है. पर्दे से लेकर फर्नीचर तक, सब चमक उठते हैं, लेकिन एक जगह अक्सर आखिर में आती है...घर का मंदिर. जल्दबाज़ी में देवी-देवताओं के फोटो फ्रेम या मूर्तियों की सफाई सही से नहीं हो पाती. कभी कांच पर धूल रह जाती है, तो कभी दीवार पर तेल और धुएं के निशान. अगर आप भी सोच रही हैं कि इस बार मंदिर को कैसे एकदम नया बनाया जाए, तो आगे दिए गए 7 आसान घरेलू टिप्स आपके बहुत काम आएंगे.

1. माइक्रोफाइबर कपड़े से करें हल्की सफाई (Diwali Cleaning Tips)

सबसे पहले फ्रेम पर जमी धूल को हटाने के लिए सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. यह कपड़ा धूल को अपने अंदर खींच लेता है और फोटो पर स्क्रैच भी नहीं आने देता. ध्यान रखें, फ्रेम को रगड़ें नहीं, वरना फोटो को नुकसान हो सकता है.

2. सिरके और पानी का जादुई घोल (temple cleaning hacks)

अगर फ्रेम पर तेल या धुएं के निशान हैं, तो एक चम्मच सिरका और एक कटोरी पानी मिलाकर उसका हल्का स्प्रे करें, फिर नरम कपड़े से पोंछ लें. इससे कांच की चमक वापस आ जाएगी.

लकड़ी या सुनहरे बॉर्डर वाले फ्रेम पर सिरका सीधे न लगाएं, पहले टेस्ट जरूर करें.

3. ब्रश और कॉटन स्वैब से कोनों की सफाई (mandir safai tips)

कभी-कभी फ्रेम के किनारों में धूल फंस जाती है. इसके लिए पुराना टूथब्रश या कॉटन स्वैब लें और हल्के-हल्के साफ करें. इससे बारीक डिजाइन में फंसी धूल आसानी से निकल जाएगी.

4. लकड़ी के फ्रेम के लिए ऑयल ट्रिक (ghar ka mandir kaise saaf kare)

अगर फ्रेम लकड़ी के हैं, तो नींबू तेल (Lemon Oil) या ऑलिव ऑयल का उपयोग करें. कुछ बूंदें कपड़े पर लेकर फ्रेम पर हल्के हाथों से रगड़ें. लकड़ी नई जैसी चमक उठेगी और उसमें एक हल्की सी महक भी रहेगी.

5. पूजा घर की नियमित देखभाल (Diwali safai ke gharelu nuskhe)

अगर रोजाना अगरबत्ती या दीया जलाते हैं, तो हफ्ते में एक बार दीवारों और फोटो को गीले कपड़े से जरूर पोंछें. इससे धूल और धुआं जमने नहीं पाएंगे और घर का माहौल साफ-सुथरा रहेगा.

6. ग्लास क्लीनर से कांच में लाएं चमक (photo frame cleaning hacks)

कांच वाले फ्रेम के लिए क्लीनर सबसे अच्छा तरीका है. ध्यान रखें, स्प्रे सीधे फोटो पर नहीं, पहले कपड़े पर करें...इससे नमी अंदर नहीं जाएगी.

7. शुभ दिन पर करें मंदिर की सफाई (Diwali cleaning ideas)

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, सोमवार, गुरुवार या शनिवार को मंदिर की सफाई करना शुभ माना जाता है. माना जाता है कि स्वच्छ पूजा स्थल से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति आती है.

