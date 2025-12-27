विज्ञापन
शादी के 10 महीने के भीतर पैदा हुआ बच्चा तो लगेगा जुर्माना! गांव के अजीब कानून पर मचा बवाल

चीन के युन्नान प्रांत के एक गांव के अजीब नियम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. शादी, लिव-इन और गर्भावस्था पर जुर्माने को लेकर भारी विवाद हुआ.

चीन के एक छोटे से गांव के अजीबोगरीब नियम इन दिनों सोशल मीडिया पर भारी विवाद का कारण बने हुए हैं. शादी, साथ रहने और यहां तक कि बहस करने पर भी जुर्माने का ऐलान करने वाले इस गांव के नोटिस ने लोगों को हैरान कर दिया है.

कहां का है मामला?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक,  मामला दक्षिण-पश्चिमी चीन के युन्नान प्रांत के लिंखांग गांव का है. गांव में लगाए गए एक नोटिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनका शीर्षक था- गांव के नियम: सभी बराबर हैं. इन नियमों में शादी और निजी जीवन से जुड़े कई कठोर जुर्मानों का जिक्र था, जिसने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है.

शादी और रिश्तों पर जुर्माना

नोटिस के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति युन्नान प्रांत के बाहर किसी से शादी करता है, तो उस पर 1,500 युआन का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर कोई महिला शादी से पहले गर्भवती होती है, तो उस पर 3,000 युआन का जुर्माना तय किया गया है. वहीं बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों से हर साल 500 युआन वसूले जाएंगे.

बच्चे के जन्म और झगड़े पर भी सज़ा

नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर शादी के 10 महीने के भीतर बच्चा पैदा होता है, तो माता-पिता पर 3,000 युआन का जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं, अगर किसी दंपती के झगड़े को सुलझाने के लिए गांव के अधिकारियों को बुलाया जाता है, तो दोनों पक्षों को 500-500 युआन देने होंगे.

शराब, हंगामा और अफवाहों पर पाबंदी

गांव में नशे की हालत में हंगामा करने या परेशानी फैलाने वालों पर 3,000 से 5,000 युआन तक का जुर्माना तय किया गया था. इसके अलावा, अफवाह फैलाने या बिना सबूत आरोप लगाने वालों से 500 से 1,000 युआन तक वसूले जाने का प्रावधान था.

सरकार ने झाड़ा पल्ला

16 दिसंबर को मेंगडिंग टाउन प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस बेहद असामान्य था और अब इसे हटा लिया गया है. अधिकारी ने साफ किया कि यह नोटिस गांव समिति ने अपनी मर्जी से लगाया था और इसके लिए कस्बा प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

सोशल मीडिया पर गुस्सा

इन नियमों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूज़र्स ने इसे व्यक्तिगत आज़ादी में दखल बताया, जबकि कुछ ने इसे पिछड़ेपन की मिसाल कहा.

