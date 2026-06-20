6-8 महीने बिना सैलरी काम करो... इंटरव्यू में मिली शर्त सुनकर हैरान रह गया कैंडिडेट, पोस्ट वायरल

आज के समय में नौकरी पाना बिलकुल आसान नहीं है. लगातार बढ़ता कॉम्पिटिशन और सीमित अवसरों के बीच नौकरी तलाश रहे युवाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच पुणे के एक युवक ने अपने इंटरव्यू का ऐसा अनुभव शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. युवक का दावा है कि एक कंपनी ने उसे 6 से 8 महीने तक बिना वेतन काम करने का प्रपोजल दिया.
इंटरव्यू में मिला चौंकाने वाला प्रपोजल
पुणे के रहने वाले प्रणव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी आपबीती शेयर की. उन्होंने बताया कि वह एक वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होने गए थे. शुरुआत में एचआर (HR) राउंड हुआ, लेकिन स्किल्स, प्रोजेक्ट्स या अनुभव के बारे में पूछने के बजाय उनसे सबसे पहले यह सवाल किया गया कि क्या वे अगले 6 से 8 महीने बिना वेतन काम करने के लिए तैयार हैं.
वेतन मिलने की न रखे उम्मीद- प्रणाव
प्रणव ने आगे लिखा कि पहले तो उन्हें लगा कि सामने वाला मजाक कर रहा है. उन्होंने कहा कि वर्षों की पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और इंटरव्यू की तैयारी के बाद किसी उम्मीदवार से यह कहना कि वह फुल-टाइम काम करे. साथ ही भविष्य में कभी वेतन मिलने की उम्मीद रखे, यह बेहद होपलेस है.
went for a walk-in interview today. safe to say, it was my first and probably my last.— Pranavvv (@pranvv27) June 18, 2026
like most job seekers, i reached the venue with some hope. the market is already tough, so you try every opportunity that comes your way.
the first round wasn't even technical. it was with… pic.twitter.com/gdwOluRRgb
कंपनी को लेकर भी उठाए सवाल
शख्स ने दावा किया कि कंपनी में केवल सीईओ और एचआर ही काम संभालते नजर आए. इसके बावजूद कंपनी ने बड़े स्तर पर वॉक-इन भर्ती अभियान आयोजित किया था. इससे उन्हें पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने का मौका मिला.
सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए रिएक्शन
प्रणव की पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक स्टार्टअप फाउंडर ने लिखा कि यदि कोई कंपनी वेतन नहीं दे सकती, तो कर्मचारियों को कम से कम इक्विटी देनी चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा, "Transparency costs nothing. If a role is unpaid, say it upfront before asking candidates to invest their time." वहीं कई यूजर्स ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और उम्मीदवारों के समय का सम्मान होना चाहिए.
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