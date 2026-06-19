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50 साल के व्यक्ति ने नाइट शिफ्ट के बाद दिखाया अपना डेली रूटीन, इंटरनेट पर लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

नोएडा के एक 50 साल के मैकेनिकल इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और दिखाया कि नाइट शिफ्ट के बाद उनका डेली रूटीन कैसे होता है.

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50 साल के व्यक्ति ने नाइट शिफ्ट के बाद दिखाया अपना डेली रूटीन, इंटरनेट पर लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया
व्यक्ति ने नाइट शिफ्ट के बाद दिखाया अपना डेली रूटीन
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नोएडा के एक 50 साल के मैकेनिकल इंजीनियर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वीडियो शेयर कर अपने डेली रूटीन की झलक दिखाई है, जिसमें बताया है कि वह नाइट शिफ्ट के साथ-साथ घर के काम और खुद के लिए खाना बनाना कैसे संभालते हैं. बिब्बन प्रसाद नाम के हैंडल से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. बिब्बन प्रसाद ने अपनी वीडियो में बताया कि वह 50 साल के हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं. उन्होंने वीडियो में दिखाया कि काम से लौटने के बाद उनकी दिनचर्या कैसी होती है.

वीडियो की शुरुआत में वह सुबह करीब 7:40 बजे नाइट शिफ्ट पूरी करके घर पहुंचते हैं. जूते उतारकर थोड़ा आराम करने के बाद वह तुरंत घर के कामों में लग जाते हैं. आराम करने की बजाय, वह पहले एक बाल्टी में पानी और डिटर्जेंट भरकर अपने कपड़े हाथ से धोने लगते हैं और फिर उन्हें सूखने के लिए डाल देते हैं. कपड़े धोने के बाद वह घर के छोटे से मंदिर में जाकर पूजा करते हैं. इसके बाद सुबह करीब 9:40 बजे वह सोने के लिए जाते हैं. वीडियो में आगे दिखाया गया है कि शाम 6:35 बजे वह उठते हैं और तुरंत रात का खाना बनाने में लग जाते हैं. वह खुद आटा गूंथते हैं, रोटियां बेलते हैं और पकाते हैं और फिर बैठकर खाना खाते हैं. दिन खत्म होते-होते उनका यही रूटीन फिर से शुरू हो जाता है. रात करीब 10:15 बजे वह अपनी यूनिफॉर्म पहनकर नाइट शिफ्ट के लिए घर से निकल जाते हैं.

यूजर ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

वीडियो शेयर करते हुए प्रसाद ने कैप्शन में लिखा, “मेरी 50 की उम्र का एक दिन (नाइट शिफ्ट के बाद की जिंदगी)”. इस पोस्ट को लोगों ने खूब सराहा. यूजर वीडियो में दिखाए गए उनके अनुशासन और मेहनत से काफी प्रभावित हुए. एक यूजर ने लिखा कि वह खुद अपनी 20 की उम्र में काम से लौटने के बाद कुछ भी नहीं कर पाते थे और अक्सर बिस्तर पर लेटे-लेटे दिन भर की थकान समझने की कोशिश करते थे. उन्होंने प्रसाद की एनर्जी और काम के प्रति लगन की बहुत तारीफ की.

एक अन्य यूजर ने कहा कि जीवन में मजबूत लक्ष्य रखने वाला हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी जिंदगी जी चुका होता है और उन्होंने इंजीनियर की मेहनत और लगन की सराहना की. कई लोगों ने यह भी कहा कि नाइट शिफ्ट, घर के काम और खाना बनाने के अलावा, प्रसाद को अपने वीडियो एडिट करने और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने में भी समय लगता होगा.

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Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

लेखक के बारे में
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पुष्पेंद्र कुमार
Journalist
पुष्पेंद्र कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण के दिल्ली ब्यूरो से की. यहां उन्होंने रिपोर्टिंग और लेखन... और पढ़ें
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