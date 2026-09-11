सब AI से बना रहे थे 80s की फोटो, शशि थरूर-रेणुका चौधरी ने दिखा दी असली तस्वीरें

आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड छाया हुआ है. लोग ChatGPT और दूसरे AI टूल्स की मदद से अपनी तस्वीरों को 1980 के दशक के अंदाज में बदलकर पोस्ट कर रहे हैं. लेकिन जब हर कोई AI से 'पुराने दौर' में जाने की कोशिश कर रहा था, तब Shashi Tharoor और Renuka Chowdhury ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दोनों नेताओं ने AI से बनी तस्वीरों के बजाय 80 के दशक की अपनी असली तस्वीरें शेयर कर दीं. नतीजा यह हुआ कि लोग सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि उस दौर के स्टाइल और दूसरी चीजों की भी चर्चा करने लगे.
Me in the 80s! [also starring: @ishaantharoor (in red shirt) @kanishktharoor (maroon shirt)] #80sTrend pic.twitter.com/sKmYJMuSxD— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 9, 2026
AI ट्रेंड में आया 'रियल' ट्विस्ट
दरअसल बीते कुछ दिनों से इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 80s फोटो ट्रेंड वायरल है. लोग AI से पूछ रहे हैं कि अगर वे 1980 के दशक में होते तो कैसे दिखते. इसी ट्रेंड के बीच Shashi Tharoor ने एक अलग रास्ता चुना. उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि 80 का दशक AI की वजह से वापस चर्चा में है, इसलिए उन्होंने भी इस ट्रेंड में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन पुराने अंदाज में. यानी सीधे उस दौर की वास्तविक तस्वीरों के साथ. तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने उनके फैशन सेंस की तारीफ की. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उन्हें 80s वाला लुक बनाने के लिए AI की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास पहले से उसकी असली तस्वीरें मौजूद थीं.
Now what have I done to deserve such extravagant encomia? 😊 https://t.co/4xboTUM1pX— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 9, 2026
जब रेणुका चौधरी ने कहा- मेरे पास सबूत हैं
अगर Shashi Tharoor की तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा तो Renuka Chowdhury की पोस्ट ने उसमें और दिलचस्पी जोड़ दी. उन्होंने AI से बनी किसी नई तस्वीर के बजाय 1980 के दशक की अपनी एक वास्तविक तस्वीर साझा की, जो उस समय की मशहूर वीमेन लाइफस्टाइल पत्रिका Savvy के कवर पेज की थी. पोस्ट के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि जब सभी लोग ChatGPT से पूछ रहे हैं कि वे 80 के दशक में कैसे दिखते, तो उनके पास इसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है. उनके पास उस दौर की वास्तविक तस्वीरें मौजूद हैं. यही अंदाज लोगों को खूब पसंद आया और उनकी पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी.
Everyone's asking ChatGPT what they would've looked like in the '80s.— Renuka Chowdhury (@RenukaCCongress) September 9, 2026
Me? I've got receipts. 😎
No AI needed. This is actually me in the '80s. ☺️
(On the cover of Savvy!) pic.twitter.com/enIk9YPkvq
इंटरनेट को क्यों पसंद आईं ये तस्वीरें?
इन तस्वीरों की लोकप्रियता सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी कि इन्हें दो बड़े नेताओं ने साझा किया. असली वजह यह रही कि AI से बने फिल्टर और एडिटेड तस्वीरों की भीड़ के बीच लोगों को कुछ वास्तविक देखने को मिला. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'ऑरिजिनल 80s कंटेंट' बताते हुए खूब सराहा. कई कमेंट्स में लोगों ने Shashi Tharoor की फिटनेस, स्टाइल और व्यक्तित्व की तारीफ की, जबकि Renuka Chowdhury की तस्वीर को उस दौर का फैशन स्टेटमेंट बताया गया. कुछ यूजर्स ने लिखा कि AI भले ही पुरानी तस्वीरें बना सकता है, लेकिन असली यादों की बात ही अलग होती है. कुल मिलाकर सोशल मीडिया के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की तस्वीरों को नए रूप दे रहा है, वहीं Shashi Tharoor और Renuka Chowdhury की पोस्ट ने यह भी दिखाया कि पुरानी एल्बमों में छिपी वास्तविक तस्वीरों का आकर्षण अब भी बरकरार है. शायद यही वजह है कि AI से बने हजारों पोस्ट के बीच ये दोनों 'रियल' थ्रोबैक तस्वीरें इंटरनेट पर अलग पहचान बनाने में सफल रहीं.
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