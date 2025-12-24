विज्ञापन
विशेष लिंक

शर्मनाक! थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर विष्णु प्रतिमा पर चला बुलडोजर तो भारत ने जताया ऐतराज

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने हाल के समय में बनाई गई एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं, जो थाईलैंड–कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित क्षेत्र में स्थित थी.”

Read Time: 2 mins
Share
शर्मनाक! थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर विष्णु प्रतिमा पर चला बुलडोजर तो भारत ने जताया ऐतराज

भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सैन्य संघर्ष के दौरान एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने पर बुधवार को चिंता व्यक्त की. भारत ने कहा कि इस तरह के “अपमानजनक” कृत्य से दुनिया भर में श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं. साथ ही, भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया से अपने सीमा विवाद को बातचीत व कूटनीति के जरिए सुलझाने का आग्रह किया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने हाल के समय में बनाई गई एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं, जो थाईलैंड–कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित क्षेत्र में स्थित थी.”

उन्होंने कहा, “हिंदू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में लोग गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं और यह हमारी साझा सभ्यतागत विरासत का हिस्सा है.”

ये भी पढ़ें : बुलडोजर से गिराई भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची प्रतिमा? दो देशों की दुश्मनी में किसने किया पाप, VIDEO सामने आया

जायसवाल इस मुद्दे पर एक मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. उन्होंने कहा, “क्षेत्रीय दावों से इतर, इस तरह के अपमानजनक कृत्य दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए.”

उन्होंने कहा, “हम एक बार फिर दोनों पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे शांति बहाल करने, जान-माल और संपत्ति व विरासत को होने वाले नुकसान से बचने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाएं."

रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर से लगे प्रीह विहियर प्रांत के एक सरकारी प्रवक्ता किम चानपन्हा ने कहा कि यह विशाल मुर्ती कंबोडिया के अंदर थी. उन्होंने कहा कि 2014 में बनी विष्णु प्रतिमा को सोमवार को गिराया गया. यह स्थान थाईलैंड की सीमा से लगभग 100 मीटर दूर है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार गूगल मैप सर्च से पता चला कि मूर्ति का स्थान बॉर्डर लाइन से लगभग 400 मीटर दूर था.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thailand Cambodia Border Clashes, Thailand, Cambodia, Thailand Demolition Of Vishnu Statue, Demolition Of Hindu God Statue
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com