Chinese New Year: चीन में फिर आया फायर हॉर्स का साल...जाने कैसे मनाते हैं न्यू ईयर?

लाल रंग की रोशनी, ढोल की आवाज और टेंपल्स में उमड़ती भीड़...कुछ ऐसा नजारा है जहां लोग एक खास घोड़े को छूकर अपनी किस्मत चमकाने की दुआ मांग रहे हैं. ये कोई आम जश्न नहीं, बल्कि किस्मत और राशियों से जुड़ा एक दिलचस्प त्योहार है.

क्यों खास है फायर हॉर्स का साल, टेंपल में घोड़े की मूर्ति को छूने उमड़े लोग, क्या है मान्यता

Year of the Fire Horse 2026: लाल लाल रोशनी, धूप की खुशबू, टेंपल्स में भीड़ और लोग एक घोड़े की मूर्ति को स्पर्श करते हुए कुछ मांग रहे हैं. यह कोई साधारण नजारा नहीं, बल्कि तकदीर और परंपरा का संगम है. आखिर चीन में लाल घोड़े का साल क्या होता है और क्यों इसे इतना खास माना जाता है? चीन में जब चंद्र नववर्ष की घंटियां बजती हैं, तो हर साल एक नई ऊर्जा जन्म लेती है. इस बार बारी है 'लाल घोड़े' की...जो रफ्तार, जुनून और बदलाव का प्रतीक माना जाता है. टेंपल्स में लोग घोड़े की प्रतिमा छूकर सौभाग्य की कामना करते हैं और पूरा देश नई उम्मीदों के साथ साल का स्वागत करता है.

क्या है चंद्र नव वर्ष (What is Lunar New Year)

चीन का सबसे बड़ा त्योहार है चंद्र नव वर्ष, जिसे जिसे Lunar New Year या Chinese New Year भी कहा जाता है, एशिया के कई देशों में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है. यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग, चंद्र कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है. हर साल 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच पहली अमावस्या पर इसकी शुरुआत होती है और यह 15 दिनों तक चलता है, जिसका समापन Lantern Festival से होता है.

2026 में यह साल खास है क्योंकि इसे Year of the Fire Horse कहा जा रहा है. यह त्योहार सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है. सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. अन्य अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है.

लाल घोड़े का साल क्या होता है (Meaning of Year of the Fire Horse)

चीनी राशि चक्र यानी Chinese Zodiac में 12 जानवर होते हैं. चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सूअर. हर साल एक जानवर के नाम पर होता है. साथ ही 5 तत्व होते हैं, लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल. जब घोड़े के साथ अग्नि तत्व जुड़ता है, तब बनता है Fire Horse Year. घोड़ा उनमें से सातवां है. घोड़ा चीनी राशि चक्र में सातवें स्थान पर आता है और यह 12 साल के चक्र का हिस्सा है. घोड़े के वर्ष में 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 शामिल हैं. 

चीनी मान्यता के अनुसार, Fire Horse ऊर्जा, जोश, आजादी और कभी-कभी जिद का प्रतीक है. लाल रंग सौभाग्य और समृद्धि का संकेत माना जाता है, इसीलिए 2026 को लाल घोड़े का साल कहा जा रहा है. यह संयोजन हर 60 साल में एक बार आता है. पिछली बार 1966 में Fire Horse Year था. 2026 में फिर वही साल आया है. लाल रंग चीन में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे लाल घोड़े का साल कहा जाता है.

मंदिर में घोड़े को छूने की मान्यता (Temple Rituals in Beijing)

बीजिंग में चंद्र नव वर्ष के पहले दिन लोग मंदिरों में जाकर घोड़े की मूर्ति को स्पर्श करते हैं. मान्यता है कि इससे किस्मत तेज दौड़ती है और करियर व व्यापार में तरक्की मिलती है. यह रस्म सदियों पुरानी परंपराओं आस्था और ज्योतिष से जुड़ी है. खास बात यह है कि इस त्योहार में परिवार एक साथ भोजन करता है, लाल लिफाफों में पैसे दिए जाते हैं, जिन्हें हंगबाओ कहा जाता है और घरों को लाल सजावट से सजाया जाता है.

अन्य अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, एशिया भर में इस त्योहार पर खास पकवान बनाए जाते हैं. मलेशिया और सिंगापुर में युशेंग नाम की कच्ची मछली का सलाद मिलकर उछालते हुए खाया जाता है, जो एकता का प्रतीक है. दक्षिण कोरिया में लोग सरल तरीके से रस्में निभा रहे हैं.

राशियों की अहमियत (Importance of Chinese Zodiac)

चीनी ज्योतिष में माना जाता है कि जिस साल आप जन्म लेते हैं, वही जानवर आपकी पर्सनालिटी (व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य) पर असर डालता है. घोड़े की राशि वाले लोग मेहनती, आजाद ख्याल और साहसी (जोशीले) माने जाते हैं. Fire Horse साल को खास इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि यह हर 60 साल में एक बार आता है. पिछली बार 1966 में ऐसा साल आया था. Fire Horse साल को ऊर्जा और बदलाव का साल माना जाता है.

क्यों महत्वपूर्ण है यह खबर (Why This News Matters)

यह त्योहार सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि एशिया की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का आईना है. Year of the Fire Horse 2026 ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे राशियां, रंग और रिवाज करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं. लाल घोड़े का साल उम्मीद, रफ्तार और नई शुरुआत का पैगाम लेकर आया है. चाहे बीजिंग हो या बैंकॉक, यह जश्न बताता है कि परंपराएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं.

स्प्रिंग फेस्टिवल की खास परंपराएं (Chinese New Year traditions)

घर की सफाई

नए साल से पहले घर को अच्छे से साफ किया जाता है. मान्यता है कि इससे पुराने साल की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और नया साल शुभ बनता है.

फैमिली रीयूनियन डिनर

न्यू ईयर ईव पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है. डंपलिंग्स, मछली और चिकन जैसे व्यंजन शुभ माने जाते हैं. हर डिश समृद्धि और भाग्य का प्रतीक होती है.

लाल रंग का जादू

लाल लैंटर्न, दरवाजों पर शुभ संदेश (रेड कपलेट्स) और रेड एनवेलप्स (होंगबाओ) इस त्योहार की पहचान हैं. लाल रंग खुशी, सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है.

लायन डांस और ड्रैगन डांस

सड़कों पर शेर और ड्रैगन डांस होते हैं. ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी से पूरा माहौल उत्सवमय हो जाता है.

फायरक्रैकर्स

पटाखे बुरे आत्माओं को दूर भगाने और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए फोड़े जाते हैं.

मंदिर दर्शन

लोग मंदिर जाकर अगरबत्ती जलाते हैं और आने वाला साल मंगलमय हो इसकी प्रार्थना करते हैं.

सफलता और भाग्य का प्रतीक

फायर हॉर्स को सफलता, आत्मविश्वास और तेज तरक्की से जोड़ा जाता है. कई लोग सकारात्मक ऊर्जा के लिए:-घोड़े की तस्वीर वाले कपड़े पहनते हैं. घोड़े की आकृति वाले गहने धारण करते हैं. घर में घोड़े की पेंटिंग या मूर्ति रखते हैं. माना जाता है कि इससे भाग्य मजबूत होता है और जीवन में प्रगति मिलती है.

फायर हॉर्स के व्यक्तित्व गुण

चीनी मान्यता के अनुसार, घोड़े के साल में जन्मे लोग...आत्मविश्वासी, मिलनसार, जिम्मेदार, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं. हालांकि, वे नियंत्रित किया जाना पसंद नहीं करते, कभी-कभी अधीर भी हो जाते हैं.

अगला घोड़े का वर्ष

  • हाल के घोड़े के वर्ष: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966 और 1954.
  • अगला घोड़े का वर्ष 2038 में आएगा, जिसे पृथ्वी घोड़े का वर्ष माना जाएगा.
  • फायर हॉर्स का साल परंपरा, परिवार, सम्मान और नई शुरुआत का प्रतीक है...एक ऐसा समय जब ऊर्जा और भाग्य दोनों साथ चलते हैं.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

