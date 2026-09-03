राजस्थान में पूर्व IPS की पिटाई, मिठाई खिलाकर थप्पड़ मारने वाला युवक बोला- 'मेरे पास टिकट चोरी का सबूत'

Viral Video: राजस्थान के बीकानेर में पार्षद वाले चुनावों को लेकर गजब का बवाल हो गया है. यहां वार्ड 50 में शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व IPS मदन गोपाल मेघवाल के साथ सरेआम हाथापाई की गई. इस मामले में कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लिया और थप्पड़ मारने वाले मोहित अरोड़ा और उसके पिता दीपक अरोड़ा को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है. वहीं, पुलिस ने मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है.
मिठाई खिलाई, 'अंकल' कहकर बुलाया और टूट पड़े
यह घटना 2 सितंबर की है. मदन गोपाल मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी नवरत्न डांगा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे. आरोप है कि इसी दौरान टिकट न मिलने से नाराज मोहित अरोड़ा और उसके साथियों ने पहले मेघवाल का सम्मान करते हुए उनका मुंह मीठा कराया. इसके बाद उन्हें 'अंकल' कहकर सीढ़ियों की तरफ बुलाया और अचानक 'टिकट चोर-टिकट चोर' के नारे लगाते हुए उन पर टूट पड़े. हाथापाई के दौरान मेघवाल के कपड़े तक फाड़ दिए गए.
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम बीकानेर से...— Arvind Chotia (@arvindchotia) September 2, 2026
बीकानेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व IPS मदन गोपाल मेघवाल के साथ टिकट वितरण में नाराज की को लेकर सार्वजनिक रूप से मारपीट की गई।
असल में मदन गोपाल मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी नवरत्न दगा के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के लिए गए हुए थे। इसी… pic.twitter.com/bLNkUW5sVc
आरोपी की सफाई- 'टिकट कटी नहीं, बल्कि चोरी हुई है'
मारपीट के अगले दिन आरोपी मोहित अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी कार्रवाई को सही ठहराया. मोहित ने दावा किया, 'मेरा सिंबल ऊपर से आ चुका था, लेकिन इन्होंने (मेघवाल) अपने बच्चों की कसम खाकर कहा कि उनके पास दूसरा सिंबल था और वो भर दिया गया. टिकट कटती तो मैं मान लेता, लेकिन मेरी टिकट चोरी हुई है.' मोहित ने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी है कि उसके पास इस धोखाधड़ी की कई फोन रिकॉर्डिंग्स हैं, जिन्हें वह जल्द वायरल करेगा.
यह बीकानेर वाला मोहित अरोड़ा तो कुछ ज्यादा ही होशियार है— Arvind Chotia (@arvindchotia) September 3, 2026
अरे भाई टिकट कटा हो या चोरी हुआ हो, मारपीट करने का अधिकार किसने दिया?
ऊपर से कह रहा है मैं सच्चा कांग्रेसी हूं। कांग्रेस चाहे जैसे जलील करे, तो भी कांग्रेसी ही रहूंगा।
हिंसा करने वाला कैसा कांग्रेसी?
ऊपर से मर्रा यह कि… pic.twitter.com/WAhmYfSDck
कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध
घटना से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के नेतृत्व में पुलिस थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर संगठन महासचिव ललित तूनवाल ने तत्काल प्रभाव से दीपक और मोहित अरोड़ा को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया. इस पूरी साजिश में महिला कांग्रेस की बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष शशिकला राठौड़ की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है. प्रदेश नेतृत्व ने उनकी संलिप्तता की जांच के लिए दो दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है.
#WATCH | Bikaner, Rajasthan: On the alleged physical assault following an office inauguration, Bikaner City Congress District President Madan Gopal Meghwal says, "...Besides myself, about 20 to 22 people were present at the event, including Mohit Arora and his associates,… https://t.co/2IVMYZhXVc pic.twitter.com/BtuRLxi1mR— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 3, 2026
कौन हैं मदन गोपाल मेघवाल?
मदन गोपाल मेघवाल 1994 में राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) में चयनित हुए और 2015 में प्रमोट होकर IPS बने. सीआईडी (CID) में एसपी पद पर रहते हुए उन्होंने 2018 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली थी. राजनीति में एंट्री करने के बाद कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बीकानेर से टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए. वर्तमान में वे बीकानेर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
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