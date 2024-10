भूख लगी तो जिंदा नीलगाय निगल गया अजगर, गांव वालों ने की ऐसी हरकत, देख फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

Nilgai Calf Swallowed By Python: सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें कभी उन्हें शरारत भरी हरकतें करते देखा जता है, तो कभी शिकार करते या शिकार होते देखा जाता है. यूं तो जंगल के अपने नियम होते हैं. यहां शिकारी पेट भरने या फिर अपनी रक्षा के लिए आक्राम रूप अख्तियार करते हैं. हाल ही में इन दिनों एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि एक विशालकाय अजगर ने नीलगाय के बच्चे को जिंदा निगल लिया है. अब इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो पर यह सवाल उठा रहा है कि क्या शिकार और शिकारी के बीच इंसानों का हस्तक्षेप सही है? वीडियो में देखा जा सकता है कि, कुछ लोगों ने अजगर को पकड़कर इतना मजबूर कर दिया कि उसे खुद ही शिकार को उगलना पड़ गया. अब इस क्लिप को X पर अपने अकाउंट @ParveenKaswan से शेयर करते हुए भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी ने पब्लिक से पूछा है कि, क्या यह सही है? 50 सेकंड के इस वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

अजगर ने निगला नीलगाय का बच्चा (Pythonn Swallowed Nilgai Calf)

वीडियो में कुछ लोगों को अजगर को पकड़े देखा जा सकता है, जो लगातार अजगर को तब तक झटकते नजर आते हैं, जब तक कि वह अपने पेट में मौजूद शिकार को उगलना नहीं शुरू कर देता. वायरल हो रहा ये हैरान कर देने वाला वीडियो हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के हरोली का बताया जा रहा है. अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने शिकार और शिकारी के बीच इंसानों के हस्तक्षेप पर गंभीर सवाल उठाए हैं. इस वीडियो को IFS अधिकारी परवीन कासवान ने 12 अक्टूबर को पोस्ट किया था, जिसे अब तक 1.3 मिलियन लोग देख चुके हैं, जबकि 3 हजार से अधिक लोगों ने वीडियो को लाइक किया है.

यहां देखें वीडियो

In a recent viral video some locals try to save a Nilgai calf after it was swallowed by a python. What do you think; is it right to interfere like this in natural world. Or they did right thing. pic.twitter.com/Qgxk0MPUq0