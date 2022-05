पंजाब में CM की बैठक के बाद फ्री लंच के लिए टीचरों के बीच हुई धक्का-मुक्की, थाली हथियाने का Video सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

यहां देखें वीडियो

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मान ने सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की बैठक (meeting of the government school principals and teachers) बुलाई थी, ताकि स्कूली शिक्षा (school education) के स्तर को बढ़ाने के लिए उनसे इनपुट मांगा जा सके, लेकिन जैसे ही बैठक समाप्त हुई, शिक्षक डाइनिंग हॉल में चले गए, वे प्लेटों को उठाने के लिए इधर-उधर हो गए और एक-दूसरे को कोहनी मारते देखे गए.

सूट पहने व्यक्तियों में से एक, जो रिसॉर्ट का एक स्टाफ प्रतीत होता है, जल्दी से प्लेटों को एक कोने में ले गया और इसे एक-एक करके वितरित करना शुरू कर दिया, ताकि शिक्षकों का भीड़ इकट्ठा न हो पाए.

वायरल होता यह वीडियो पंजाब एक सरकारी कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां स्कूल के टीचरों और प्रिंसिपलों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था. इस दौरान यहां आए लोगों के लिए लंच की व्यवस्था की गई थी. इस दौरान खाने की प्लेट लेने के लिए लोग धक्का-मुक्की करते नजर आया, जिसका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर हवा की तरह फैल गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस वीडियो को 'Abhijit Guha' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यूजर्स वीडियो देखने के बाद बढ़चढ़ कर इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, सभी को 'मुर्गा बनाओ.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं यह समझने के लिए उत्सुक हूं कि दोपहर का भोजन किस समय परोसा गया, क्योंकि वे बहुत भूखे प्रतीत होते हैं.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'इन्हें वास्तव में कुछ बुनियादी 'नागरिक भावना' प्रशिक्षण के लिए 'हेवर्ड' भेजने की आवश्यकता है.'

बता दें कि पंजाब सरकार ने शिक्षकों को मीटिंग स्थल तक लाने के लिए एसी बसों की व्यवस्था भी की थी. राज्य के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों के सुझावों को सुनने के लिए बैठक बुलाई गई थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार (news agency PTI), मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) ने 'आउट ऑफ द बॉक्स' (out of the box) शैक्षिक सुधार लाने के लिए शिक्षकों से विचार और सुझाव लेने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च (launched an online portal) किया. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली को बदलने और इसे कागज रहित, डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद करने के लिए विचार ऑनलाइन भेजने चाहिए,

रिपोर्ट में आगे कहा गया है. सीएम मान ने यह भी कहा कि लोगों ने वर्तमान सरकारी शिक्षा प्रणाली में विश्वास खो दिया है, यह कहते हुए कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान (state to provide jobs to the youths) करने के लिए राज्य में उद्योग को वापस लाकर 'ब्रेन ड्रेन' (brain drain) को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है.

