पुनीत सुपरस्टार की 2 लोगों ने जमकर की धुनाई, इन्फ्लुएंसर ने रो-रोकर मांगी माफी, वायरल Video को लोगों ने बताया स्क्रिप्टेड

Puneet Superstar Beaten Up: सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी अजीबोगरीब हरकतों से चर्चा में आने वाले पुनीत सुपरस्टार का एक शॉकिंग वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. इस वायरल वीडियो में बिग बॉस ओटीटी फेम पुनीत सुपरस्टार की दो लोगों ने जमकर धुनाई की है. पुनीत सुपरस्टार की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. इस वीडियो को खुद पिटाई करने वाले इन दोनों शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही इन दोनों शख्स ने यह भी बताया है कि उन्होंने पुनीत सुपरस्टार को क्यों पीटा है.



पुनीत सुपरस्टार की पिटाई का वीडियो वायरल (Puneet Superstar assaulted Video)

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि पुनीत सुपरस्टार एक रूम में दो इन्फ्लुएंसर के साथ बैठे बात कर रहे थे कि इतने में इन्फ्लुएंसर राजवीर सिंह और यूट्यूबर प्रदीप ढाका ने उनको मारना शुरू कर दिया. दोनों ने पुनीत सुपरस्टार की जमकर धुनाई की है. वहीं, पुनीत सुपरस्टार समझ नहीं पाए कि उनके साथ आखिर यह क्या हुआ. इतना ही नहीं इन दोनों ने पुनीत सुपरस्टार को पहले तो खूब मारा और फिर उनसे माफी भी मंगवाई. इधर, पुनीत सुपरस्टार ने हाथ जोड़कर कैमरे के सामने रोते हुए माफी मांगी और इन दोनों यूट्यूबर की हां में हां मिलाई. दरअसल, इन दोनों ने दावा किया है कि उन्होंने एक प्रमोशन के लिए पुनीत सुपरस्टार को एडवांस रुपये दिए थे, लेकिन पुनीत उनके प्रमोशन को टालते रहे. अब इस वीडियो पर लोग क्या कमेंट पोस्ट कर रहे हैं आइए जानते हैं.

Full Clip of Puneet Superstar got beaten up

(Context: He took the money for Promotion but didn't promoted the Brand)pic.twitter.com/10yB8KAuXk https://t.co/9czIh6sGBJ