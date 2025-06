शादी के मंडप में बैठी थी दुल्हन, तभी सिर पर आकर बैठ गया कबूतर, दूल्हे ने किया ऐसे रिएक्ट, लोग बोले- लड़की किस्मत वाली है

आपके साथ कब क्या कमाल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. ऐसा ही बड़ा कमाल हुआ इस दुल्हन के साथ. यह दुल्हन अपने दूल्हे राजा के साथ शादी के मंडप पर बैठी थी और तभी अचानक एक कबूतर आकर उसके सिर पर बैठ गया, लेकिन दुल्हन के साथ बैठे दूल्हे राजा का इस मोमेंट पर क्या रिएक्शन है, यह जरूर वीडियो में देखना. इस अकल्पनीय नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कोई भी इसे देख रहा है, बस खुश हो रहा है. यह वीडियो इतना खूबसूरत है कि इस पर 7 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लोगों के कमेंट्स से भर गया है.



दुल्हन के सिर पर बैठा कबूतर (Pigeon sat on the head of the bride)

चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ. शादी के लाल जोड़े में एक दुल्हन अपने दूल्हे राजा के साथ शादी के मंडप में बैठी हुई थी और पंडित अपनी पूजा पाठ में लगे हुए थे. इतने में एक कबूतर उड़ता हुआ आता है और दुल्हन के सिर पर जा बैठता है. एक बार को दुल्हन घबरा गई, लेकिन उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया और फिर इस मोमेंट को एन्जॉय करने लगी. कमाल की बात तो यह है कि दूल्हे राजा खुद इस मोमेंट पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ना ही कबूतर को भगाने की कोशिश की. इस खूबसूरत वीडियो पर लोगों के कमेंट्स भी पढ़ने लायक हैं.

देखें Video:



लोगों ने कहा दुल्हन भाग्यशाली है ( Bride Wedding Viral Video)

दुल्हन के सिर पर बैठे कबूतर वाले इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'दीदी बहुत भाग्यशाली हो'. दूसरा लिखता है, 'स्वयं पशुपति नाथ भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया कपल को'. तीसरे ने लिखा है, 'कबूतर देवी रति का वाहन है, जो प्रेम के देवता की पत्नी है, इस दीदी को देवी रति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है'. चौथे ने लिखा है, 'ये पल सबको नहीं मिलता है मेरे दोस्त, बहुत भाग्यशाली हो, जो इनका आशीर्वाद मिला'. एक और लिखता है, 'कोई पक्षी अपने सिर के ऊपर बैठता है, तो वह बहुत भाग्यशाली होता है'. कुल मिलाकर लोग इस दुल्हन को बहुत भाग्यशाली और दूल्हे को किस्मत वाला बता रहे हैं.

