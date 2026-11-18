Viral Video: सोशल मीडिया पर एक आर्मी जवान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह माइनस 10 डिग्री तापमान में बर्फ में जमी अपनी वर्दी दिखाता नजर आ रहा है. जवान का कहना है कि लोग अक्सर सेना के जवानों की सैलरी की चर्चा करते हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों को नहीं देखते, जिनमें उन्हें देश की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करनी पड़ती है.

44 मिलियन लोगों ने देखा वीडियो

17 नवंबर 2026 को the_soldiers_vijju नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो को महज 16 घंटे में 44 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं करीब 10 लाख लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. वीडियो पर सैकड़ों यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं.

फाइबर शीट की तरह बज रही वर्दी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वर्दी का कपड़ा इस तरह अकड़ गया कि वो फाइबर शीट की तरह आवाज कर रहा है. बाजू सीधी करने पर वो हवा में ही रुक जा रही है, नीचे नहीं लटक रही है. जवान का कहना है कि यहां ऐसे ही हालात हैं. उम्मीद है कि ये सुबह तक सूख जाएगी.

यहां देखें पूरा वीडियो:-

'इंडियन आर्मी को सलाम है'

इंस्टाग्राम पर 31 सेकंड का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'सलाह है इंडियन आर्मी को.'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाई फेमस हो गए तुम तो.'

तीसरे यूजर ने लिखा, 'जय हिंद फौजी साहब. आपको सलाम है.'

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