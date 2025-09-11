विज्ञापन
योग कर रही महिला के सामने अचानक आ गया मोर, पंख फैलाकर करने लगा डांस

Peacock yoga viral video: छत पर योग कर रही महिला के सामने अचानक मोर का डांस करना इंटरनेट पर लोगों के लिए अद्भुत अनुभव साबित हुआ.

योग कर रही महिला के सामने अचानक आ गया मोर, पंख फैलाकर करने लगा डांस
कुदरत का करिश्मा, योगा करते वक्त महिला को मिला मोर का साथ

Peacock Beautiful Viral Video: योगा अक्सर शांति और सुकून पाने का जरिया माना जाता है, लेकिन सोचिए...अगर ध्यान करते वक्त अचानक आपके सामने कुदरत का सबसे खूबसूरत पक्षी आ जाए, तो कैसा अनुभव होगा? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला योग कर रही होती है और तभी वहां एक मोर आकर अपनी सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है.

मोर ने बिखेरी अपनी अदाएं (Peacock interrupts woman doing Yoga)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी महिला छत पर योग कर रही होती है. वह ध्यान की मुद्रा में बैठी रहती है, तभी अचानक एक मोर फुदकते हुए उसकी ओर आता है. महिला के सामने आकर वह अपने नीले पंख फैलाता है और गोल-गोल घूमने लगता है. ऐसा लग रहा था जैसे मोर जानबूझकर कैमरे की ओर पोज कर रहा हो. कई यूजर्स का कहना है कि वह महिला के आगे ढाल की तरह खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा है. जो भी हो, यह नजारा वाकई दिल जीत लेने वाला है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (Peacock Spreads Feathers Mesmerizing Video)

यह खूबसूरत वीडियो इंस्टाग्राम पर @modernyogini.om नाम की अकाउंट से शेयर किया गया है, जो योगा कंटेंट शेयर करने के लिए मशहूर हैं. वीडियो वायरल होते ही लाखों लोगों ने इसे देखा और पसंद किया. लोगों ने इस पर दिलचस्प कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, कितना खूबसूरत मोर है, मानो प्रकृति का तोहफा हो. दूसरे ने कहा, लग रहा है जैसे मोर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. वहीं किसी ने मजाक में लिखा, मोर को भी पता है कैमरा कहां लगा है.

क्यों खास है यह वीडियो? (peacock yoga viral video)

मोर भारतीय संस्कृति में सौंदर्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. जब यह अपने पंख (peacock dance in front of woman) फैलाकर नाचता है तो माहौल जादुई हो जाता है. महिला का योग और मोर का डांस, दोनों का संगम लोगों को इतना पसंद आया कि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

