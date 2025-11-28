घबराए यात्री ने उड़ान शुरु होने से पहले ही खोल दिया विमान का दरवाजा, फिर जो हुआ, हुई बड़ी कार्रवाई

अटलांटा के हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक यात्री ने घबराहट में विमान का आपातकालीन दरवाज़ा खोल दिया. सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक, यह घटना केएलएम की उड़ान में हुई, जो एम्स्टर्डम के लिए टैक्सी कर रही थी.

यात्री को हथियार का भ्रम

पुलिस के अनुसार, यात्री जोहान्स वान हीरटुम को लगा कि विमान में मौजूद एक अन्य यात्री के पास कोई हथियार है. इसी आशंका में वह घबरा गया और उसने आपातकालीन स्लाइड तैनात कर दी. बाद में सुरक्षा जांच में पता चला कि विमान में कोई हथियार नहीं था. स्लाइड खुलने के बाद विमान को तुरंत गेट पर वापस लाया गया. पुलिस टीम विमान में चढ़ी और आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया. बाद में चिकित्सकीय टीम ने उसकी जांच की, क्योंकि अधिकारी मान रहे हैं कि वह मानसिक तनाव या घबराहट के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा था.

A man on a taxiing KLM flight from ATL Airport panicked after thinking he saw a weapon and opened the emergency exit, deploying the slide.



Johannes Van Heertum, 48, was arrested and charged with reckless conduct, criminal property damage, and interfering with security measures. pic.twitter.com/n0LdV2F8Pt — Everything Georgia (@GAFollowers) November 26, 2025

कई मामलों में दर्ज हुई कार्रवाई

हिरासत में लिए गए यात्री पर लापरवाह आचरण, सुरक्षा उपायों में हस्तक्षेप और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. घटना के बाद केएलएम ने बाकी यात्रियों को अगली उपलब्ध उड़ानों में भेज दिया ताकि यात्रा में अतिरिक्त परेशानी न आए एयरलाइन ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं विमानन व्यवस्था के लिए गंभीर होती हैं.

डीआरसी में विमान की खतरनाक लैंडिंग

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक उड़ान के दौरान दूसरी बड़ी घटना सामने आई, जहां एक विमान ने थ्रेसहोल्ड से पहले लैंड कर दिया, जिससे उसका मुख्य गियर टूट गया. इस दो मिनट के वीडियो में विमान को नीचे आते हुए और अचानक झटके के साथ रनवे पर गिरते देखा गया. विमान में देश के खनन मंत्री भी सवार थे, जो आगे एक माइन दुर्घटना स्थल पर जाने वाले थे.

यह भी पढ़ें: दो पैरों पर खड़ी हो दूल्हे को लेकर भागी घोड़ी, देखते रहे गये बाराती, Video देख बोले लोग- जबरदस्त एंट्री है!

बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी किया फेल... छोटी बच्ची ने अपने Shaky डांस से मचाया धमाल, अदाएं और एनर्जी देख लोग हैरान

नदी किनारे बैठा था शेरों का झुंड, तभी पानी में छिपे एक विशाल जानवर ने कर दिया अटैक, फिर जो हुआ, यकीन नहीं होगा