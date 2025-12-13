असम की महिला 'पाकिस्तान कनेक्शन' के आरोप में गिरफ्तार, 17 बैंक अकाउंट और 44 एटीएम कार्ड बरामद

असम के सोनितपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तानी लिंक, दुबई में गुप्त शादी और विदेशी फंड से जुड़े संदिग्ध बैंक लेन-देन के आरोप हैं. पुलिस के मुताबिक, महिला की पहचान ज्योतिका कालिता के रूप में हुई है, उसे 5 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांच में सामने आया कि ज्योतिका के कई बैंक खातों में बड़े पैमाने पर विदेशी फंड का लेन-देन हुआ है.

मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में पूछताछ

पुलिस ने बताया कि महिला के साथ उसके भाई समेत चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. ज्योतिका कलिता नाम की इस महिला को 5 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांचकर्ताओं को कथित तौर पर उसके कई बैंक खातों में बड़े पैमाने पर विदेशी फंड के लेन-देन के सबूत मिले हैं. पुलिस ने बताया कि विदेशी स्रोतों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में उससे पूछताछ की जा रही है.

दुबई में पाकिस्तानी नागरिक से गुप्त शादी का खुलासा

शुरुआती जांच के अनुसार, ज्योतिका ने दुबई में काम करते समय चुपके से एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली थी, इस आरोप को उसके परिवार ने भी स्वीकार किया है. पुलिस ने पाकिस्तानी व्यक्ति को एक दुश्मन देश का निवासी बताया है. पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि वह बिजनेस के मकसद से दुबई जाती थी, लेकिन उसने चुपके से रमजान मुहम्मद नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली.

फर्जी खातों के जरिए करोड़ों की अवैध ट्रांजैक्शन

पुलिस को आगे पता चला कि वह फर्जी खातों के नेटवर्क के जरिए अवैध रूप से बड़ी रकम ट्रांसफर करती थी. पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि वह मॉरीशस, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कई देशों में ऑनलाइन धोखाधड़ी में भी शामिल है. पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि उसके यूके और मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स से सीधे संबंध थे, जो फंड ट्रांसफर करने के लिए फर्जी खातों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे.

17 बैंक अकाउंट और 44 एटीएम कार्ड बरामद

तेजपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी या मूल्यवान सुरक्षा में बदलाव के लिए प्रेरित करना), 340(2) (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में धोखाधड़ी से इस्तेमाल करना), और 3(5) (संयुक्त आपराधिक दायित्व) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को ज्योतििका से जुड़े 17 बैंक खाते मिले हैं, जिनमें कथित तौर पर बड़ी रकम जमा की गई थी. अधिकारियों ने 44 एटीएम कार्ड और कई चेक-बुक भी जब्त किए हैं.