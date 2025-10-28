भारतीय ट्रेन में चढ़े विदेशी, भीड़ देख Video बनाने लगी महिला, कही ऐसी-ऐसी बातें, इंडिया के लोगों को आएगी शर्म

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ विदेशी पर्यटक भारत की ट्रेन में सफर करते नज़र आ रहे हैं. जैसे ही वे ट्रेन में चढ़ते हैं, सामने की भीड़ देखकर उनके चेहरे के हावभाव बदल जाते हैं. एक महिला विदेशी यात्री ने तुरंत कैमरा चालू किया और अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने लगी.

विदेशी यात्री ट्रेन में टॉयलेट और गेट वाली जगह पर खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं. विदेशी महिला व्लॉगर बताती है कि उन्हें कोच्चि से वरकला जाना था. लेकिन, ट्रेन में सीट न मिलने की वजह से टॉयलेट के पास खड़े होकर जाना पड़ा. जिससे उन्हें न सिर्फ पसीने की बदबू, बल्कि बहुस सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. इतना ही नहीं, कैप्शन में उन्होंने भारत आने वाले लोगों के लिए ट्रैवल टिप भी शेयर की है. 25 अक्टूबर को शेयर किए गए इस वीडियो को अबतक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 20 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

क्या है पूरा मामला ?

विदेशी महिला व्लॉगर ने वीडियो के साथ कैप्शन में एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है- ​और हां… हम अब भी इसी ट्रेन में हैं. कोच्चि से वरकला जाने वाली ट्रेन में हमें सीट नहीं मिली, तो क्या करें... हम टॉयलेट के बिल्कुल पास वाली जगह पर फंस गए. ये ट्रेन दिल्ली से आ रही थी और उसमें लोग, बैग और पसीने की गंध ... सब कुछ भरा हुआ था. जैसे ही हम अंदर गए, गर्मी और भीड़ ने स्वागत किया.

टॉयलेट से पानी लीक हो रहा था, सिंक से अजीब-सा पानी निकल रहा था और हवा का नामोनिशान नहीं. बस एक ही शब्द था चिपचिपा, बदबूदार... लेकिन मजे की बात ये रही कि थोड़ी देर बाद हम सब एक-दूसरे के दोस्त बन गए. लोग गर्मी पर जोक मारने लगे और पूरा माहौल किसी “सर्वाइवल टीम” जैसा बन गया. अब भी मैं इसी ट्रेन में बैठकर ये लिख रही हूं. थोड़ी जगह अब मिली है (थोड़ी-सी ही सही...), पर वरकला तक के हर स्टेशन की गिनती कर रही हूं. कल हमने एसी टिकट लेने की कोशिश की थी, तो काउंटर वाली बोली, “कल आ जाना.”

ट्रैवल टिप: अगर आप इंडिया घूमने आ रहे हैं, तो ट्रेन की टिकट पहले से बुक कर लेना. वरना आपको भी मिल सकता है ये “टॉयलेट के पास पसीने वाला एक्सपीरियंस”. वैसे, ट्रेनों में सफर वाकई शानदार है. 2023 में आई थी तो इतना भीड़ नहीं थी, शायद आज शनिवार होने की वजह से ऐसा हुआ. तो बताइए... आप ऐसी ट्रेन में सफर करना चाहेंगे?

इस वीडियो को X पर @Ilyas_SK_31 नाम के हैंडल से भी पोस्ट किया गया है. लेकिन, उन्होंने कैप्शन में लिखा - रेल मंत्री जी @AshwiniVaishnaw, कृपया इस वीडियो पर ध्यान दें बैंगकॉक की व्लॉगर discoverwithemma_ अपने इंस्टाग्राम पर भारतीय ट्रेन में रील बनाकर कमा रही है. वीडियो कल ही अपलोड किया है. देखिए कैसे ये हमारी भारतीय रेल व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है. कृपया इस मामले की जांच कराएं और बेहतर होगा कि इस तरह के विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स को एक फर्स्ट क्लास सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि ये फर्स्ट क्लास वीडियो बनाएं.

