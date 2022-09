समुद्र के बीच पिघले लावा सी निकली धधकती आग ने लोगों की बढ़ाई चिंता, देखें VIDEO

समुद्र के बीच से निकलती आग को देख घबराए दुनियाभर के लोग, पूछा-आखिर ये कैसा संकेत?

Fire Raging In the Middle Of The Ocean: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रूह कंपा देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की हालत खराब हो रही है. इंटरनेट पर इस वीडियो के सामने आते ही यूजर्स तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोग इसे देखकर हैरान हैं, तो कुछ इसे विनाशकारी बता रहा हैं. तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में समुद्र के बीच सतह पर अचानक आग को धधकता देखा जा सकता है, जो वाकई डरा देने वाला है.