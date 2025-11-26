गद्दे पर लेटे-लेटे 23 साल के बंदे ने जीत ली इतनी रकम, विजेता बोला- गर्लफ्रेंड ने कहा था कि तुम...

China Lying Down Competition: सोचिए...अगर आपको कहा जाए कि बस बिस्तर पर लेटे रहिए, न बैठना है, न उठना है, न कहीं जाना है, बस लेटे रहना है सुनने में आसान लगता है, ना? लेकिन चीन में इसी बात का एक ऐसा कॉन्टेस्ट हुआ, जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां एक गद्दा बनाने वाली कंपनी ने प्रमोशन के लिए दुनिया की शायद सबसे अजीब प्रतियोगिता रख दी, जो सबसे ज्यादा देर तक बिना हिले-डुले लेटे रहेगा, वही चैंपियन.

ये भी पढ़ें:-स्लीपर कोच में 4 बच्चों ने काटा जमकर बवाल, ऊपर चढ़ते हुए महिला की मुंह पर मारी लात, फूट पड़ा यात्री का गुस्सा

खेल के मजेदार लेकिन मुश्किल नियम (mattress company contest China)

नियम सुनकर हंसी भी आएगी और झटका भी लगेगा.

न बैठ सकते थे.

न उठ सकते थे.

न टॉयलेट जा सकते थे.

बस करवट बदलना, किताब पढ़ना या फोन चलाना allowed था.

यहां तक कि खाने का इंतजाम भी पेट के बल लेटकर ही करना था.

कई प्रतिभागियों ने टॉयलेट की दिक्कत से बचने के लिए डायपर पहन रखे थे. कुल 240 लोग आए, लेकिन 186 लोग एक दिन के अंदर ही धूम्रपान करने के चक्कर में बाहर हो गए.

ये भी पढ़ें:- 6 महीने से लापता मासूम जब लौटी...तो मां बाप से पहले पुलिसवालों को गले लगाकर रो पड़ी, Anand Mahindra ने कहा..

33 घंटे 35 मिनट तक बिना हिले-डुले (longest time lying on bed challenge)

थोड़ी देर तो कोई भी लेट सकता है, लेकिन जैसे-जैसे घंटे बढ़ते गए, लोग हार मानते गए.

33 घंटे पार होने के बाद सिर्फ तीन लोग बचे.

आयोजकों ने मुश्किल बढ़ा दी.

अब हाथ-पैर हवा में उठाकर रखना था.

जो सबसे देर तक ऐसा कर पाया, वही विजेता घोषित हुआ.

विजेता बना 23 साल का युवक, जो पूरे 33 घंटे 35 मिनट तक बेड पर डटा रहा. उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही कंटेस्ट का लिंक भेजकर कहा था कि 'ट्राय कर लो… जीत जाओगे.'

ये भी पढ़ें:-बेटी की याद में टूटा पिता, स्टेशन पर रो पड़ा मजदूर, कांपती आवाज और भीगी पलकों ने बयां किया दर्द

इनाम जीतकर क्या किया? सुनकर आ जाएगी हंसी (viral Chinese mattress challenge)

तीसरे को मिले: 1000 युआन (₹14,000 लगभग).

दूसरे को मिले: 2000 युआन (₹28,000 लगभग).

और विजेता को मिले: 3000 युआन (₹37,000 लगभग).

विजेता ने कहा, 'मैं इस पैसे से अपने दोस्तों को हॉटपॉट डिनर खिलाऊंगा. वे बीच-बीच में मुझे मिलने आते रहे और खाना भी लाकर देते रहे.'

यानी लेटे-लेटे जीते पैसे और फिर उन पैसों से दोस्तों की दावत.

ये भी पढ़ें:-स्कूटर पर आदमी और आदमी पर स्कूटर...वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दिया हंगामा