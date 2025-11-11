विज्ञापन
इस बिल्ली के जलवे देख झन्ना जाएगा दिमाग, सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड, 40 लाख से ज्यादा हैं फॉलोवर्स

शेल्टर से निकलकर सोशल मीडिया की दुनिया पर राज करने वाली नाला आज करोड़ों लोगों की मुस्कान की वजह है. क्रॉस-आई लुक और क्यूट स्माइल से नाला ने दुनिया भर के लोगों को दीवाना बना लिया. यही नहीं 4.4 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स के साथ वो आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है.

शेल्टर से स्टारडम तक! Nala बनी दुनिया की सबसे पॉपुलर बिल्ली, 40 लाख से ज्यादा हैं फॉलोवर्स

Nala Cat Guinness World Record: कभी एक छोटे से शेल्टर में रहने वाली यह प्यारी सी बिल्ली नाला (Nala) आज इंटरनेट की ग्लोबल स्टार बन चुकी है. सिर्फ 5 महीने की उम्र में गोद ली गई इस सायमीज-टैबी मिक्स कैट ने अपनी क्रॉस-आई लुक और क्यूट स्माइल से दुनिया भर के करोड़ों दिल जीत लिए. अब नाला के पास हैं 4.4 मिलियन फॉलोवर्स और इसी वजह से उसे Guinness World Record में जगह मिली है...सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली कैट के रूप में.

नाला की 'रैग्स टू रिचेस' स्टोरी (Most Followed Cat)

न्यूयॉर्क में रहने वाली यह 10 साल की किटी अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं. नाला को सोशल मीडिया पर 'Cutest Cat on Instagram' कहा जाता है. वह न सिर्फ टिकटॉकर ऑफ द ईयर रह चुकी है, बल्कि People's Choice Awards में भी नामांकित हो चुकी है. आज नाला का खुद का कैट फूड ब्रांड Love Nala' है जो दुनिया भर में फेमस हो चुका है. इसके अलावा उसकी मर्चेंडाइज लाइन में टी-शर्ट्स, मग्स और फोन केस तक बिकते हैं जिन पर उसकी स्माइल छपी होती है.

दिल जीतने के साथ दिलों की मदद भी (Nala Instagram Followers)

नाला सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि दयालु दिल वाली भी है. वह अपने प्लेटफॉर्म के जरिए एनिमल शेल्टरों की मदद करती है और स्ट्रे कैट्स को बचाने के लिए दान देती है. वह उन संस्थाओं का भी समर्थन करती है, जो यूथेनेशिया (Euthanasia) और डीक्लॉइंग (Declawing) जैसी अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ काम करती हैं. नाला अब सिर्फ एक कैट नहीं, बल्कि निर्वाकों की आवाज बन चुकी है.

पेट लवर्स के लिए इंस्पिरेशन (Guinness Record Cat)

नाला जैसी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि प्यार और देखभाल किसी को भी स्टार बना सकती है. अगर आप भी 'कैट पैरेंट' हैं, तो उनकी देखभाल, सही डाइट और प्यार से उनका जीवन बदल सकता है. कृतिक गुप्ता (Co-founder, Goofy Tails) कहते हैं, 'बिल्लियों के लिए सही ग्रूमिंग, क्लीन लिटर बॉक्स और प्रोटीन रिच डाइट जरूरी है.'

