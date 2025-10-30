इंसानों के बाद अब बाघ-चीतों के भी हो रहे हैं CT Scan!आखिर क्या है 'बिग कैट्स' की इस रहस्यमयी बीमारी का राज?

Big Cat Sanctuary CT Scan: आपने इंसानों के सीटी स्कैन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अब जानवरों का भी स्कैन हो सकता है? जी हां...ब्रिटेन की 'Big Cat Sanctuary' में रहने वाले बाघ, तेंदुए और चीते को ऐसी रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया है, जिसका इलाज अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा. पिछले कुछ महीनों से ये बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवर (Big Cats) अजीब तरह से चलने लगे हैं. कोई अचानक लड़खड़ा जाता है, तो कोई गिर पड़ता है. डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि, आखिर इनके शरीर में क्या चल रहा है.

चलने-फिरने में दिक्कत, सीटी स्कैन से मिलेगी क्लू (Britain big cats illness)

इस रहस्य को सुलझाने के लिए सोमवार को इन जानवरों का स्पेशल CT Scan किया गया. एक मोबाइल स्कैन यूनिट में लाए गए तीन जानवर:-

Luka, 4 साल का Amur Tiger.

Jengo, 10 साल का Clouded Leopard.

Mo, 4 साल का South African Cheetah.

इन तीनों को पहले सुरक्षित तरीके से बेहोश किया गया (sedate किया गया), फिर मोबाइल यूनिट में ले जाकर स्कैन किया गया. यह प्रक्रिया International Zoo Veterinary Group और Burgess Diagnostics की टीम ने मिलकर की.

How Is Lira Doing?



Last week, rescued lioness Lira had surgery to remove a fractured canine with a deep abscess.



One week on, she's recovering brilliantly! Our keepers report no signs of concern, she's back to her playful self, often seen running around with her sister Amani 🦁 pic.twitter.com/L0TGbmZb8e — The Big Cat Sanctuary (@TheBigCatSanct) October 18, 2025

दो हफ्तों में आएगा रिज़ल्ट (cheetah tiger leopard disease)

स्कैन के बाद सभी जानवरों को वापस उनके एन्क्लोजर में भेज दिया गया और तब तक निगरानी में रखा गया जब तक वो पूरी तरह होश में नहीं आए. अब विशेषज्ञ वेटरिनरी रेडियोग्राफर इन स्कैन की रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे. आने वाले दो हफ्तों में इन रिपोर्ट्स से पता चलेगा कि आखिर इन 'Big Cats' को कौन सी रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ा है.

एनिमल वेलफेयर के लिए बड़ी पहल (medical mysteries of big cats)

Big Cat Sanctuary की क्यूरेटर Bryony Smith ने कहा, 'यह दिन एनिमल वेलफेयर के लिहाज से शानदार रहा. जानवरों की सुरक्षा और आराम हमारी पहली प्राथमिकता है. मोबाइल सीटी यूनिट की मदद से यह जांच आसान और सुरक्षित रही.' इस जांच ने न सिर्फ जानवरों की सेहत को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि आज की वेटरिनरी साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है. टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, अब जानवरों के जीवन बचाने में भी अहम भूमिका निभा रही है.

