विज्ञापन
विशेष लिंक

इंसानों के बाद अब बाघ-चीतों के भी हो रहे हैं CT Scan!आखिर क्या है 'बिग कैट्स' की इस रहस्यमयी बीमारी का राज?

ब्रिटेन की Big Cat Sanctuary में तीन बड़े बिल्लियों का CT Scan हुआ, उनकी अजीब बीमारी को समझने के लिए...आने वाले दिनों में रिपोर्ट से पता चलेगा कि आखिर इस रहस्य के पीछे कौन सा कारण छिपा है.

Read Time: 3 mins
Share
इंसानों के बाद अब बाघ-चीतों के भी हो रहे हैं CT Scan!आखिर क्या है 'बिग कैट्स' की इस रहस्यमयी बीमारी का राज?
इंसानों के बाद अब जानवरों की भी 'हाई-टेक' जांच, ब्रिटेन में 'बिग कैट्स' की रहस्यमयी बीमारी ने बढ़ाई चिंता

Big Cat Sanctuary CT Scan: आपने इंसानों के सीटी स्कैन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अब जानवरों का भी स्कैन हो सकता है? जी हां...ब्रिटेन की 'Big Cat Sanctuary' में रहने वाले बाघ, तेंदुए और चीते को ऐसी रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया है, जिसका इलाज अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा. पिछले कुछ महीनों से ये बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवर (Big Cats) अजीब तरह से चलने लगे हैं. कोई अचानक लड़खड़ा जाता है, तो कोई गिर पड़ता है. डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि, आखिर इनके शरीर में क्या चल रहा है.

चलने-फिरने में दिक्कत, सीटी स्कैन से मिलेगी क्लू (Britain big cats illness)

  • इस रहस्य को सुलझाने के लिए सोमवार को इन जानवरों का स्पेशल CT Scan किया गया. एक मोबाइल स्कैन यूनिट में लाए गए तीन जानवर:-
  • Luka, 4 साल का Amur Tiger.
  • Jengo, 10 साल का Clouded Leopard.
  • Mo, 4 साल का South African Cheetah.
  • इन तीनों को पहले सुरक्षित तरीके से बेहोश किया गया (sedate किया गया), फिर मोबाइल यूनिट में ले जाकर स्कैन किया गया. यह प्रक्रिया International Zoo Veterinary Group और Burgess Diagnostics की टीम ने मिलकर की.

दो हफ्तों में आएगा रिज़ल्ट (cheetah tiger leopard disease)

स्कैन के बाद सभी जानवरों को वापस उनके एन्क्लोजर में भेज दिया गया और तब तक निगरानी में रखा गया जब तक वो पूरी तरह होश में नहीं आए. अब विशेषज्ञ वेटरिनरी रेडियोग्राफर इन स्कैन की रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे. आने वाले दो हफ्तों में इन रिपोर्ट्स से पता चलेगा कि आखिर इन 'Big Cats' को कौन सी रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ा है.

एनिमल वेलफेयर के लिए बड़ी पहल (medical mysteries of big cats)

Big Cat Sanctuary की क्यूरेटर Bryony Smith ने कहा, 'यह दिन एनिमल वेलफेयर के लिहाज से शानदार रहा. जानवरों की सुरक्षा और आराम हमारी पहली प्राथमिकता है. मोबाइल सीटी यूनिट की मदद से यह जांच आसान और सुरक्षित रही.' इस जांच ने न सिर्फ जानवरों की सेहत को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि आज की वेटरिनरी साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है. टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, अब जानवरों के जीवन बचाने में भी अहम भूमिका निभा रही है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Big Cat Sanctuary CT Scan, Animal CT Scan News, Britain Big Cats Illness, Cheetah Tiger Leopard Disease, Animal Health News Hindi
Get App for Better Experience
Install Now