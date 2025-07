खोजो तो जानें: फोटो में छिपी बिल्ली को 99% लोग नहीं ढूंढ पाएं, क्या आप पूरा कर सकते हैं चैलेंज?

Hidden cat challenge: क्या आप अपनी नजरों के तेज होने का दावा करते हैं? तो आज हम आपके लिए एक ऐसा चैलेंज लेकर आए हैं, जो आपकी नजरों की परीक्षा लेगा. सोशल मीडिया पर सामने आई इस तस्वीर में एक बिल्ली छिपी है, लेकिन इतनी चालाकी से कि लाखों लोग उसे ढूंढने में नाकाम रहे हैं. कुछ लोग ऐसे दावे कर रहे हैं कि, उन्होंने सिर्फ 3 सेकंड छिपी बिल्ली को ढूंढ लिया, जबकि अधिकतर लोगों को इस पहेली को सुलझाने में 5 मिनट से भी ज्यादा समय लग रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया, मैंने तस्वीर को जूम करके हर इंच स्कैन किया, फिर भी बिल्ली नहीं मिली. क्या सच में कोई बिल्ली है भी या सब मजाक कर रहे हैं?

क्या मिली तस्वीर में छिपी बिल्ली (spot the cat)

वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी ऑप्टिकल इल्यूजन्स हमारे दिमाग के प्रोसेसिंग पावर का परीक्षण करती हैं. मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि, जब हम कोई छिपी हुई चीज ढूंढते हैं, तो हमारा दिमाग पैटर्न रिकग्निशन पर काम करता है, जिन लोगों की यह क्षमता ज्यादा विकसित होती है, वे जल्दी छिपी हुई चीजों को खोज लेते हैं. इस तस्वीर को देखकर लोगों के रिएक्शन भी मजेदार रहे. एक यूजर ने लिखा, मैंने अपने चश्मे को तीन बार साफ किया, फिर भी बिल्ली गायब. शायद मुझे नया चश्मा लेना पड़ेगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, एक घंटे बाद भी नहीं मिली, अब तो सपने में भी बिल्ली ढूंढता रहूंगा.

यहां देखें पोस्ट

Find the cat 🐈 And don't cheat...!! It took me half an hour to find it!! pic.twitter.com/9ZDfl8YNkv