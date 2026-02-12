मुंबई लोकल में टिकट चेक करते दिखे ‘ग्रेट खली’! इतनी लंबाई कि ट्रेन भी पड़ गई छोटी, टीसी को देखकर चौंके यात्री

मुंबई लोकल ट्रेन से जुड़ा एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक काफी लंबे कद के टिकट कलेक्टर को भीड़भरी ट्रेन के डिब्बे में टिकट चेक करते हुए देखा जा सकता है. उनकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि चलते समय उनका सिर लगभग डिब्बे की छत को छूता नजर आता है. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर अविनाश मोहिटे द्वारा शेयर किया गया, जिसने कुछ ही समय में लाखों व्यूज बटोर लिए.

कम हेडरूम में ड्यूटी निभाते नजर आए टीसी

वीडियो में टिकट कलेक्टर को भीड़भरे कोच के बीच सावधानी से आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है. ट्रेन के अंदर कम ऊंचाई और लटकते हैंडल के बीच वह अपना सिर बचाते हुए यात्रियों के टिकट चेक करते नजर आते हैं. वीडियो का कैप्शन था, हाइट इतनी कि टिकट भी खुद सलाम करे. इस मजेदार लाइन ने लोगों का ध्यान और भी ज्यादा खींचा.

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स करने शुरु कर दिए. कई लोगों ने मजाक में उनकी तुलना ‘ग्रेट खली' से की और कहा कि इतनी लंबाई के साथ रोजाना लोकल ट्रेन में काम करना आसान नहीं होगा. लेकिन, जैसे-जैसे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचा, कुछ नियमित यात्रियों ने बताया कि यह टीसी उनके रूट पर अक्सर दिखाई देते हैं. उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि इतनी असुविधा के बावजूद वह अपनी ड्यूटी पूरी लगन से निभाते हैं.

कर्तव्यनिष्ठा ने जीता लोगों का दिल

यात्रियों के मुताबिक, यह टिकट कलेक्टर लंबे समय से इस रूट पर काम कर रहे हैं और हमेशा जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं. भीड़भाड़ और कम जगह जैसी चुनौतियों के बावजूद उनकी मेहनत और समर्पण ने लोगों का दिल जीत लिया है. यह वीडियो न सिर्फ उनकी लंबाई की वजह से चर्चा में है, बल्कि यह भी दिखाता है कि रोजमर्रा की कठिन परिस्थितियों में भी लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं.

