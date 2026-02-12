जीजू ध्यान रखना...विदाई में रो रही थी दुल्हन, तभी भाई ने जीजा से कही ऐसी बात, चौंक गया दूल्हा, घरवाले भी हैरान

Bride vidaai viral video: शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में सोशल मीडिया पर आए दिन शादियों के तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं. दूल्हा-दुल्हन का डांस, दूल्हे की एंट्री, बारातियों का डांस, दुल्हन की एंट्री और दुल्हन की विदाई ऐसे बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन की विदाई हो रही है. लेकिन, इस वीडियो में विदाई के समय दुल्हन का भाई अपने जीजा जी से कुछ ऐसी बात कह देता है, जिसकी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है.

भावुक माहौल में आया हंसी का पल

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में दुल्हन लाल साड़ी में विदाई के दौरान इमोशनल नजर आती है. वह अपने परिवार के सदस्यों से गले मिलते हुए आंसू पोंछती दिखाई देती है. परिवार के अन्य सदस्य भी भावुक माहौल में उसे विदा करने की तैयारी कर रहे होते हैं. इसी दौरान, जब दूल्हा-दुल्हन विदा होने लगते हैं, तभी दुल्हन के भाई या किसी करीबी रिश्तेदार ने मजाक करते हुए दूल्हे से कहा, चलो जीजू, ध्यान रखना… अपना... पहले तो सभी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन जैसे ही बात समझ आई, वहां मौजूद लोग हंसने लगे. दूल्हा भी इस मजाक पर मुस्कुराता नजर आया और दुल्हन के चेहरे पर भी हल्की हंसी दिखाई दी.

देखें Video:

लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में कई मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, जिजू में डर का माहौल है. दूसरे ने मजाक में कहा, बड़े खतरनाक लोग हैं, अभी से डरा रहे हो, पहले घर तो जाने दो. वहीं, कुछ लोगों ने वीडियो के भावुक पहलू पर भी ध्यान दिया. एक यूजर ने कहा, कि बैकग्राउंड में पिता और बेटी का गले लगकर भावुक होना दिल छू लेने वाला था. कुछ लोगों को वीडियो में सुनाई देने वाली हंसी भी बेहद मजेदार लगी. एक यूजर ने तो उसकी तुलना रामायण के रावण की हंसी से कर दी.

