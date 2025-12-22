जबरन लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में घुसा शख्स, छात्रा ने विरोध किया तो उसे बाहर फेंका; वीडियो आया सामने

मुंबई में एक शख्स ने लोकल ट्रेन से छात्रा को धक्का देकर बाहर फेंक दिया. छात्रा ट्रेन के बाहर गिर गई, जिससे उसके सिर, कमर और हाथ-पैरों में गंभीर चोटें आईं. घटना पनवेल–खंडेश्वर के बीच गुरुवार सुबह की है. दिल दहला देने वाली इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. पनवेल रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया. आरोपी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है. शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक न है. पुलिस के अनुसार, आरोपी अकेला रहता है और उसका कोई परिजन नहीं है.

भागने की फिराक में था आरोपी, यात्रियों ने पकड़ा

घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, 50 वर्षीय शेख अख्तर नवाज खंडेश्वर स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था. ट्रेन के रवाना होने के दौरान, महिला कोच में चढ़ा और जबरन घुसने लगा. जब इस शख्स को महिला डिब्बे में घुसने से रोका गया तो वह भड़क गया. तभी युवक ने कॉलेज छात्रा को चलती ट्रेन से धक्का दिया. इसके बाद आरोपी खुद भी खंडेश्वर स्टेशन पर उतरकर भागने की कोशिश में था. तभी उसे कुछ यात्रियों ने पकड़ लिया और रेलवे पुलिस को सौंप दिया.

पहले बहस, फिर हाथापाई करने लगा शख्स

महिलाओं के विरोध करने पर आरोपी ने बहस और झगड़ा शुरू कर दिया. बहस के दौरान ही आरोपी ने छात्रा को पीछे से जोरदार धक्का दिया. संतुलन बिगड़ने से छात्रा चलती ट्रेन से पटरी पर गिर गई. इसके चलते छात्रा के सिर, कमर और हाथ-पैरों में गंभीर चोटें आईं. घायल छात्रा ने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी. छात्रा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है.